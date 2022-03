KFC ESPAGNE LANCE UNE CAMPAGNE MARKETING EN TEMPS RÉEL AUTOUR DE LA TEMPÊTE SAHARIENNE QUI RECOUVRE LE PAYS DE SABLE

Le tweet original indiquait : « Voilà ce qu'on va faire : si vous vous présentez à un KFC Auto avec une voiture « panée » et les lettres KFC dessinées dessus, nous vous offrirons deux portions de poulet avec notre authentique panure. On ne plaisante pas. On a déjà informé les restaurants. » Il a recueilli plus de 9,5 millions de vues et 740 350 interactions sur Twitter dans les 48 premières heures.

Suite à cette campagne, plus de 1 000 citoyens espagnols ont dessiné le logo KFC sur leur voiture et se sont rendus au restaurant KFC Auto le plus proche pour déguster gratuitement leur poulet frit selon la recette originale (plus de 2 000 portions au total). Ils ne se sont pas arrêtés aux voitures : certains ont fait preuve de créativité en utilisant d'autres véhicules, comme des vélos ou des poussettes, pour profiter de l'offre.

Sergio Hernández, directeur de compte chez PS21, a expliqué que « chez PS21, nous nous engageons toujours à mener des campagnes réelles qui sollicitent la participation des consommateurs et qui sont pertinentes sur le plan culturel. Ici, en alliant intuition, créativité et réactivité, nous sommes allés plus loin dans l'application de notre stratégie « toujours présente » en la transposant dans le monde réel. Nous avons franchi les limites de Twitter pour diffuser notre message sur le terrain. »

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1776589/KFC_Spain.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1776586/KFC_Spain.jpg

