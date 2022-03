KFC SPANIEN STARTET EINE ECHTZEIT-MARKETINGKAMPAGNE AUF DER GRUNDLAGE DES STAUBSTURMS IN DER SAHARA, DER DAS LAND ÜBERZIEHT

Die Kampagne generierte in den ersten 48 Stunden mehr als 9,6 Millionen Impressionen und 740.000 Interaktionen auf Twitter

Mehr als 1.000 Menschen aus ganz Spanien malten das KFC-Logo auf ihre staubbedeckten Autos, um am Tag des Kampagnenstarts ein kostenloses Hähnchen zu erhalten

MADRID, 31. März 2022 /PRNewswire/ -- Vor zwei Wochen wirbelte ein riesiger Staubsturm aus der Sahara-Wüste über Europa und hüllte mehrere Länder, darunter auch Spanien, vollständig in Staub. Die Städte erwachten mit einem orangefarbenen Himmel, und alle Autos, die draußen geparkt waren, waren vollständig mit Schmutz bedeckt. KFC Spanien und seine Kreativpartneragentur PS21 nutzten die Situation, um ihre neueste Echtzeit-Marketingkampagne zu starten, in der sie Autos in ihren eigenen Kommunikationskanal verwandelten und zum ikonischen Bild der Kampagne machten.