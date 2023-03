KFC MUESTRA LA VERDADERA CARA DEL DISFRUTE

La cadena de pollo frito estrena la nueva campaña, "Disfrutar está guapísimo", de su plataforma de marca, "Regózalo", donde el disfrute y el "regoce" son personificados para mostrar la belleza real de disfrutar de KFC.

Ver el spot de la campaña aquí

MADRID, 29 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- KFC anuncia el lanzamiento de una nueva campaña de su plataforma de comunicación, "Regózalo". En 2022, la marca dió un paso más en su estrategía de comunicación e inició una nueva era basada en la unión de dos conceptos, el disfrute máximo y su icónico rebozado, dando lugar a "Regózalo". En esta nueva campaña, la marca continúa trasladando su tono de humor más característico a través del rebozado, pero en esta ocasión, proyectándolo de una manera tangible en el mundo real.

Las redes sociales se han convertido en el escaparate de una imagen irreal de las personas. Por ello, para esta reedición de "Regózalo", KFC busca reflejar la verdadera esencia en aquellas expresiones y muecas que surgen a partir de momentos robados o momentos de descontrol en situaciones de máximo disfrute. Una campaña que apuesta por el "trend" de la autenticidad, y que quiere mostrar que el disfrute y aquellos momentos menos instagrameables también están "guapísimos".

"En publicidad, estamos acostumbrados a ver a personajes que sonríen a los productos como si estos les contaran un chiste. ¿Quién come sonriendo? ¿Quién muerde y mastica como si estuviera posando para una foto? En la vida, cuanto más disfrutamos de algo, más ridículas son nuestras muecas, y eso es algo realmente precioso. Esto es lo que queríamos transmitir con la campaña para conseguir emocionar con algo tan básico como el pollo frito", según Víctor Blanco, director creativo ejecutivo de PS21.

Con motivo del lanzamiento de esta campaña de "Regózalo", una nueva pieza audiovisual de marca se convierte en el motor de la próxima comunicación de KFC. El spot es protagonizado por una serie de personajes representados en diferentes situaciones cotidianas donde "regozan" consumiendo los productos de KFC. Un recorrido a cámara lenta por los gestos y las expresiones más reales de los protagonistas, mientras disfrutan del máximo placer que ofrecen los productos de la marca. Así pues, se convierte en un contenido audiovisual que deja de lado los estereotipos sociales para representar, de la mano de KFC, el placer y disfrute que se encuentran detrás de la fealdad.

"Cuando lanzamos nuestra plataforma de marca, Regózalo, nos centramos en trasladar la esencia del disfrute desde un punto de vista metafórico, evocando una sensación emocional. Ahora la hemos tangibilizado, proyectando de una forma más realista la experiencia de disfrute extremo que sientes cuando comes KFC, mediante momentos icónicos de placer absoluto desencadenado por nuestro pollo frito", explica Beatriz Martínez, Brand Manager de KFC España y Portugal.

De este modo, la campaña denominada bajo la expresión: "Disfrutar así está guapísimo", busca sintetizar su mensaje a través de un doble sentido de palabras que comparten un mismo sentido significativo, la expresión del placer máximo junto a KFC. Con esta nueva adaptación, la marca eleva una vez más su humor y tono más característicos, para conectar a través de un lenguaje juvenil y universal con las nuevas generaciones.

Para la grabación del spot se han seleccionado diferentes localizaciones de Madrid, entre las que se encuentran los restaurantes de Alcorcón y Móstoles, escogidos como principales escenarios de la marca. En cuanto a la ambientación, se ha optado por hacer uso de la pieza musical "You are so beautiful" del artista Joe Cocker, la banda sonora que a través de su letra y ritmo representa a la perfección el concepto tan subjetivo que supone la belleza real y a la cuál hace referencia el nuevo spot de "Regózalo".

La campaña incluye piezas de 60', 30', 20' y 10' que tendrán un recorrido durante todo el año a través de diferentes canales: TV, exterior y online. Además, se podrá disfrutar de la adaptación de la campaña a distintos formatos en el interior de todos los restaurantes KFC de España.

