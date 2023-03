La nouvelle campagne de KFC Espagne prouve qu'il est possible d'émouvoir le public en vendant du poulet frit

« Enjoy, it's beautiful » (prenez du plaisir, c'est beau), la nouvelle campagne publicitaire de l'agence de création PS21, illustre l'imperfection de l'expression du plaisir en capturant, au ralenti, les expressions faciales de différentes personnes pendant qu'elles dégustent du poulet frit.

MADRID, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le plaisir est imparfait. Cette affirmation est au coeur de « Enjoy, it's beautiful », le nouveau projet créatif de l'agence de création PS21 pour KFC. La vidéo illustre, au ralenti, sept expressions différentes de personnes dégustant du poulet frit, reflétant l'authenticité de leurs visages et mettant ainsi en valeur cet aspect si élémentaire qu'est le goût.

Cette publicité, enregistrée dans différents restaurants Colonel Sanders de Madrid, présente sept histoires différentes avec un seul dénominateur commun : des personnes qui éprouvent de la joie en savourant leur poulet frit. Tout au long de la vidéo, les gros plans sur les expressions des visages se succèdent au rythme de la célèbre chanson « You Are So Beautiful » de Joe Cocker, afin de souligner avec humour, mais aussi avec une touche poétique, le paradoxe entre plaisir et beauté subjective.

« Dans l'industrie de la publicité, nous sommes habitués à voir des comédiens sourire à des produits comme s'ils racontaient une blague. Qui mange en souriant ? Qui prend une bouchée et mâche avec un visage parfait ? Nous savons tous que plus nous apprécions quelque chose, plus nos grimaces sont ridicules, et c'est magnifique. C'est l'idée que nous voulons transmettre avec cette campagne, en touchant le public avec un produit aussi simple que le poulet frit », a déclaré Victor Blanco, directeur exécutif de la création de PS21.

« Cette publicité illustre de manière concrète et réaliste le plaisir extrême que l'on éprouve en mangeant du poulet KFC. On se retrouve dans un état d'esprit émotionnel au moment intime et agréable de la dégustation de notre poulet frit », a précisé Beatriz Martinez, directrice de la marque KFC Espagne et Portugal.

« Enjoy, it's beautiful » est la nouvelle campagne de « Regózalo », une plateforme de communication lancée en 2022 axée sur le plaisir extrême et l'élément le plus unique, le plus important et le plus caractéristique de KFC : la panure. Cette campagne comprend des vidéos de 60, 30, 20 et 10 secondes qui seront diffusées à la télévision, en extérieur, en ligne et des adaptations visuelles dans les restaurants au cours de l'année 2023. Les vidéos ont été réalisées par le duo Biceps, de la société de production Blur Films, le travail de postproduction a été réalisé par McNulty et l'agence média est Proximia.

