KFC transforme les totems de ses restaurants en kebabs géants pour lancer ses nouveaux döner

La campagne, développée par PS21, transforme l'emblème de la marque en rôtissoire pour annoncer le lancement de son premier menu kebab de poulet frit.

L'activation, qui se déroulera du 24 au 30 mars dans une sélection de restaurants KFC en Espagne, comprend également une pièce audiovisuelle produite par Oriental Films, avec des versions de 20", 10" et 6" diffusées à la télévision, en numérique, au cinéma et sur les canaux extérieurs, et soutenue par une stratégie médiatique élaborée par Arena Media.

MADRID, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- KFC propose désormais des kebabs en Espagne et utilise la signalisation classique de la marque de restauration rapide comme principal canal de communication. La campagne, développée par PS21, transforme les totems emblématiques de la marque en rôtissoires à kebab géantes, jouant sur la similitude visuelle entre le totem et la brochette de viande traditionnelle. L'analogie met en scène deux mondes que les consommateurs n'ont pas l'habitude d'associer, ce qui permet de comprendre immédiatement que KFC propose désormais des kebabs. Toute la stratégie de lancement repose sur cette activation en extérieur.

KFC turns its restaurant totems into giant kebabs to launch its new döner Speed Speed KFC turns its restaurant totems into giant kebabs to launch its new döner

Pour cette campagne, plusieurs restaurants KFC (dont certains sont les établissements les plus rentables de la marque en Espagne) ont été transformés dans le cadre d'un projet technique spécialement conçu pour transformer leurs totems en rôtissoires à kebab grandeur nature. Chaque installation comprend une rôtissoire géante de 12 mètres de haut pour 1,2 tonnes, construite en fer et recouverte de mousse de polyuréthane pour obtenir une finition hyper réaliste qui reproduit l'emblématique poulet pané de KFC. Le système est équipé de roulements sur mesure conçus pour faire tourner le döner en permanence, créant ainsi une attraction visuelle frappante qui invite les consommateurs à entrer dans le restaurant et à tenter l'expérience en personne.

A l'appui de cette activation, KFC a développé une campagne audiovisuelle produite par Oriental Films, comprenant un spot principal de 20 secondes, ainsi que des versions de 10 et 6 secondes, diffusés à la télévision, sur les canaux numériques, au cinéma et sur les canaux extérieurs. Le spot commence par un gros plan sur un employé tenant le nouveau kebab de poulet frit. La caméra recule ensuite pour révéler l'ouvrier perché à 12 mètres de haut sur un totem, qui tourne comme une broche à kebab traditionnelle. De cette position surélevée, l'employé annonce : « Chez KFC... nous avons lancé... un kebab de poulet frit ! ».

La stratégie média, développée par Arena Media, amplifie l'idée créative grâce à une approche multicanal avec une forte présence en extérieur. La campagne a transformé des éléments urbains (des colonnes, par exemple) en éléments à fort impact pour présenter la rôtisserie de KFC de manière distinctive, le tout complété par des circuits numériques dans les quartiers de vie nocturne qui augmentent la visibilité et créent de nouvelles occasions de consommation.

Le lancement est complété par un menu en édition limitée proposant kebab, dürüm, falafel et frites à la sauce kebab, présenté avec des graphismes reprenant le code visuel des kebabs de quartier, permettant aux consommateurs de reconnaître immédiatement ce phénomène culinaire mondial. Les produits sont disponibles pour une durée limitée dans les restaurants KFC de toute l'Espagne, ainsi que sur l'application et le site Web de KFC.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2944565/KFC_kebabs.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2944366/KFC_doner_kebab.jpg