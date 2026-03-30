KFC verwandelt seine Restaurant-Leuchtsäulen in riesige Döner, um seinen neuen Döner auf den Markt zu bringen

Die von PS21 entwickelte Kampagne verwandelt das Markenzeichen des Unternehmens in einen Grillspieß, um die Einführung seines ersten Menüs mit gebratenem Hähnchen-Kebab anzukündigen.

Die Aktion, die vom 24. bis 30. März in ausgewählten KFC-Restaurants in Spanien stattfindet, umfasst auch einen von Oriental Films produzierten audiovisuellen Beitrag, der in 20-, 10- und 6-Sekunden-Versionen über Fernseh-, Digital-, Kino- und Außenwerbekanäle ausgestrahlt wird und durch eine von Arena Media entwickelte Medienstrategie unterstützt wird.

MADRID, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- KFC steigt in Spanien in den Kebab-Markt ein und nutzt dabei die klassische Beschilderung von Fast-Food-Restaurants als wichtigsten Kommunikationskanal. Die von PS21 entwickelte Kampagne verwandelt die ikonischen Totems der Marke in riesige Kebab-Grillspieße und spielt dabei auf die optische Ähnlichkeit zwischen dem Totempfahl und einem traditionellen Fleischspieß an. Diese Analogie verbindet zwei Welten, die Verbraucher normalerweise nicht miteinander in Verbindung bringen, und macht sofort deutlich, dass KFC nun Kebabs anbietet. Diese Out-of-Home-Kampagne (OOH) bildet das Herzstück der Markteinführungsstrategie.

KFC turns its restaurant totems into giant kebabs to launch its new döner Speed Speed KFC turns its restaurant totems into giant kebabs to launch its new döner

Im Rahmen der Kampagne wurden mehrere KFC-Restaurants – darunter einige der umsatzstärksten Standorte der Marke in Spanien – durch ein speziell entwickeltes technisches Projekt umgestaltet, bei dem ihre Totems in vollwertige Kebab-Grillspieße verwandelt wurden. Jede Installation verfügt über eine riesige, 12 Meter hohe und 1.200 Kilogramm schwere Drehspießanlage, die aus Eisen gefertigt und mit Polyurethanschaum beschichtet ist, um ein hyperrealistisches Finish zu erzielen, das das ikonische panierte Hähnchen von KFC nachbildet. Das System umfasst speziell angefertigte Lager, die dafür ausgelegt sind, dass sich der Döner kontinuierlich dreht, wodurch ein auffälliger Blickfang entsteht, der die Gäste dazu einlädt, das Restaurant zu besuchen und das Erlebnis hautnah zu genießen.

Zur Unterstützung dieser Aktion entwickelte KFC eine von Oriental Films produzierte audiovisuelle Kampagne, die einen 20-Sekunden-Hauptspot sowie 10- und 6-Sekunden-Versionen umfasst und im Fernsehen, im digitalen Bereich, im Kino sowie im Außenbereich zu sehen ist. Der Spot beginnt mit einer Nahaufnahme eines Mitarbeiters, der den neuen Fried-Chicken-Kebab in der Hand hält. Die Kamera zoomt dann zurück und zeigt den Arbeiter, der in 12 Metern Höhe auf einem Totem sitzt, das sich wie ein traditioneller Schaschlikspieß dreht. Von dieser erhöhten Position aus kündigt der Mitarbeiter die Markteinführung an: „Bei KFC … haben wir … einen Fried-Chicken-Kebab auf den Markt gebracht!"

Die von Arena Media entwickelte Medienstrategie verstärkt die kreative Idee durch einen Multichannel-Ansatz mit starker Präsenz im Außenwerbebereich (OOH). Die Kampagne hat städtische Elemente wie Säulen in wirkungsvolle Werbeflächen verwandelt, um die Rotisserie von KFC auf unverwechselbare Weise zu präsentieren. Ergänzt wird dies durch digitale Werbekampagnen in Ausgehvierteln, die die Sichtbarkeit erhöhen und neue Konsumgelegenheiten schaffen.

Abgerundet wird die Markteinführung durch ein limitiertes Menü mit Kebab, Dürüm, Falafel und Pommes frites mit Kebab-Sauce, das mit Grafiken präsentiert wird, die von den visuellen Stilelementen der Kebab-Lokale in der Nachbarschaft inspiriert sind, sodass die Verbraucher dieses weltweite kulinarische Phänomen sofort erkennen können. Die Produkte sind für begrenzte Zeit in KFC-Restaurants in ganz Spanien sowie über die KFC-App und die Website erhältlich.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2944565/KFC_kebabs.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2944366/KFC_doner_kebab.jpg