Kharon und WiseTech Global arbeiten zusammen, um versteckte Risiken bei der Einhaltung von Sanktionen aufzudecken

LOS ANGELES, 21. April 2021 /PRNewswire/ -- Kharon, das Forschungs- und Datenanalyseunternehmen, das sich auf Sicherheitsbedrohungen und andere Kontroversen konzentriert, die sich auf den globalen Handel und das Finanzwesen auswirken, und WiseTech Global, führender Entwickler und Anbieter von Softwarelösungen für die Logistikbranche weltweit, gaben heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind, um die Einhaltung von Sanktionen und Risiken zu verbessern, indem sie ihren Kunden Zugang zu präziseren Informationen bieten.

Durch die Partnerschaft erhalten die CargoWise-Kunden von WiseTech Global Zugang zu Kharons 50-Plus-Datensatz, der Tausende von Unternehmen in Hunderten von Rechtsordnungen und in verschiedenen Branchen, einschließlich Schifffahrt und Logistik, abdeckt, die mehrheitlich im Besitz von sanktionierten Parteien sein können und per Gesetz als sanktioniert gelten. Diese Informationen sind entscheidend für die Identifizierung und das Management von Risiken in Bezug auf die OFAC- und die 50 %-Regel der EU-Äquivalente.

Neben dem 50-Plus-Datensatz werden die Kunden über die integrierte Logistikplattform CargoWise von WiseTech Global auch Zugriff auf den Maritim-Datensatz von Kharon haben.

Victoria Lumb, Head of Sales bei Kharon, sagte: „Sanktionen sind einer der Kernbereiche von Kharon, was bedeutet, dass unsere Fachexperten in der Lage sind, Herausforderungen für Unternehmen, wie z.B. 50 % Eigentumsverhältnisse, mit einer unvergleichlichen Tiefe und Abdeckung zu hinterfragen. Wir werden nicht bei 3 oder 4 Grad der Mehrheitsbeteiligung aufhören, Kharon wird alle erfassen, in einigen Fällen sogar über 10 Grad hinausgehen. Diese Tiefe des Verständnisses ist von entscheidender Bedeutung, wenn viele der Unternehmen mit sanktionierter Mehrheitsbeteiligung über komplexe Strukturen gehalten werden, die mehrere Stufen unterhalb der sanktionierten Muttergesellschaft angesiedelt sind und nie auf einer Regierungsliste erscheinen."

Cooper Brindle, Produktmanager bei WiseTech Global, sagte: „Für Logistikdienstleister, die täglich mit verschiedenen Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, ist es von entscheidender Bedeutung, nicht nur Personen und Unternehmen, sondern auch Schiffe auf versteckte Risiken überprüfen zu können. Angesichts häufigerer Benennungen und Durchsetzungsmaßnahmen von Regulierungsbehörden auf der einen Seite und verbesserter Umgehungstaktiken sanktionierter Netzwerke auf der anderen Seite benötigen Kunden die detailliertesten und aktuellsten Informationen, die wir ihnen bieten können, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Wir freuen uns, mit Kharon zusammenzuarbeiten und unseren CargoWise-Anwendern diese erweiterte grenzüberschreitende Compliance-Funktionalität zur Verfügung zu stellen."

Informationen zu Kharon

Kharon ist ein führender Anbieter von Research und Datenanalysen, der sich auf globale Sicherheitsbedrohungen und andere Kontroversen konzentriert, die sich auf den globalen Handel und das Finanzwesen auswirken. Zu den Kunden von Kharon gehören erstklassige internationale Finanzinstitutionen, globale Unternehmen, Einrichtungen des öffentlichen Sektors und professionelle Dienstleistungsunternehmen. An der Spitze von Kharon stehen ehemalige leitende Beamte des US-Finanzministeriums sowie erfahrene Fachleute aus den Bereichen Softwareentwicklung und Data Science.

Informationen zu WiseTech Global

WiseTech Global ist ein führender Entwickler und Anbieter von Softwarelösungen für die Logistikbranche weltweit. Zu unseren Kunden zählen mehr als 17.0001 der weltweiten Logistikunternehmen in 160 Ländern, darunter 41 der 50 größten globalen Third-Party-Logistikanbieter und alle 25 größten globalen Spediteure weltweit2. Unsere Flaggschiff-Plattform, CargoWise, bildet ein integrales Glied in der globalen Lieferkette und führt jährlich über 60 Milliarden Datentransaktionen aus.

Unsere Mission ist es, die Welt zu verändern, indem wir bahnbrechende Produkte entwickeln, die diejenigen befähigen, die die Lieferketten der Welt besitzen, ermöglichen und betreiben.

Bei WiseTech sind wir unermüdlich in Sachen Innovation. In den letzten fünf Jahren haben wir unsere globale Plattform um mehr als 4.000 Produktverbesserungen erweitert und gleichzeitig sinnvolle, kontinuierliche Verbesserungen für die Lieferketten der Welt geschaffen. Unsere bahnbrechenden Softwarelösungen sind bekannt für ihre hohe Produktivität, umfangreiche Funktionalität, umfassende Integration, tiefgreifende Compliance-Fähigkeiten und eine wirklich globale Reichweite.

1 Beinhaltet Kunden auf CargoWise und Plattformen von übernommenen Unternehmen, deren Kunden mit Bezug auf installierte Standorte gezählt werden können. 2 Armstrong & Associates: Top-50-Liste der globalen Drittlogistikanbieter, sortiert nach Logistik-Bruttoumsatz 2019. Armstrong & Associates: Top-25-Liste der globalen Spediteure, geordnet nach Logistik-Bruttoertrag/Umsatz 2019 und Speditionsvolumen.

