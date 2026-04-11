Khoros bringt Iris® AI auf den Markt: Ihr Messenger über alle Markenkanäle hinweg

AUSTIN, Texas, 11. April 2026 /PRNewswire/ -- Weniger als ein Jahr nach der Übernahme durch IgniteTech hat Khoros heute Iris® AI vorgestellt, eine KI-basierte Plattform für Social-Media-Management und Markenpflege, die Social Listening, Publishing, Engagement und Analytics in einem einzigen intelligenten System für Khoros-Kunden vereint. Iris AI ersetzt das fragmentierte Toolset, mit dem Kunden seit Jahren arbeiten, durch eine einzige Plattform, die auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit ausgelegt ist.

Benannt nach der griechischen Göttin, die Botschaften zwischen Göttern und Sterblichen überbrachte, tut Iris AI genau das, was ihre Namensgeberin tat: Die Stimme Ihrer Marke und die Signale Ihrer Kunden über alle Kanäle hinweg zu transportieren – schnell, präzise und vernetzt.

Das Problem, das Iris AI löst, ist nicht gerade trivial. Mit der Markenpflege befasste Teams arbeiten heute mit isolierten Tools, die keinen gemeinsamen Kontext nutzen. Wenn ein Kundenanliegen von den sozialen Medien in die Support-Warteschlange und schließlich in einen Eskalationsprozess gelangt, geht bei jeder Übergabe der Kontext verloren. Die Agenten beginnen von vorne. Die Kunden wiederholen sich. Die Manager verlieren den Überblick darüber, was passiert und warum.

Iris AI beseitigt diese Fragmentierung. Jede Interaktion, jeder Kanal und jedes Teammitglied agiert innerhalb eines einzigen Systems, in dem der Kontext die Konversation vom ersten Kontakt bis zur Lösung begleitet.

„Die meisten Plattformen für die Markenpflege werden nur notdürftig zusammengehalten", so Eric Vaughan, Geschäftsführer von IgniteTech und Khoros. „Sie haben ein Social-Listening-Tool, das nicht mit der Bearbeitungswarteschlange kommuniziert, eine Bearbeitungswarteschlange, die nicht mit der Analysefunktion kommuniziert, und Analyseergebnisse, die erst zwei Wochen nach dem betreffenden Ereignis vorliegen. Iris AI ist ein System. Eine Ansicht. Eine Quelle der Wahrheit. Genau so hätte die Markenpflege schon immer aussehen sollen."

Was Iris AI bietet

Iris AI bietet Markenpflege- und Social-Media-Teams Funktionen, für die bislang drei separate Plattformen erforderlich waren: KI-gestützte Erstellung, Planung und kanalübergreifende Veröffentlichung von Inhalten; Social Listening über Milliarden von Quellen in 187 Sprachen; intelligente Weiterleitung von Interaktionen und Empfehlungen für Antworten; sowie Analysen, die soziale Signale in strategische Vorteile umwandeln.

Die KI-Engine der Plattform übernimmt die intelligente Triage und leitet eingehende Anfragen je nach Thema, Stimmung, Dringlichkeit und Fachkenntnissen des Agenten an den richtigen Agenten weiter. Wenn KI eine Anfrage direkt lösen kann, tut sie das. Wenn menschliches Urteilsvermögen erforderlich ist, umfasst die Übergabe den vollständigen Kontext, sodass der Mitarbeiter nie bei Null anfangen muss.

Seit der Übernahme von Khoros im Mai 2025 hat IgniteTech mithilfe seiner KI-gestützten internen Abläufe die Lösungsquote bei Supportanfragen von 5 % auf 60 % gesteigert, den Support-Rückstand um 82 % abgebaut und die Ausfallzeiten der Plattform um 97 % reduziert.

„Wir haben innerhalb von zehn Tagen eine umfassende Plattform für die Verwaltung von X- und Twitter-Kanälen entwickelt", sagte Vaughan. „Kein Prototyp. Keine Demo. Eine Fähigkeit in Produktionsqualität, die Kunden auf ihren eigenen Systemen nutzen können. Das passiert, wenn man aufhört, KI als eine Funktion zu betrachten, die man hinzufügt, und beginnt, sie als Grundlage zu betrachten, auf der man aufbaut. Da wir uns vollständig zu einem Unternehmen mit KI-DNA gewandelt haben, ist es uns gelungen, die über 15 Jahre hinweg in verschiedenen Produkten angehäuften technischen Altlasten in weniger als einem Jahr in eine einheitliche, KI-generierte Codebasis umzuschreiben. Und das Beste an dieser Ankündigung für die Kunden ist, dass Iris AI vollständig datenkompatibel ist. Die Kunden erhalten eine von Grund auf neue Plattform, ohne Datenmigration. Das ist der Unterschied zwischen der Weiterentwicklung eines Produkts und dessen Neugestaltung."

Entwickelt für die Praxis der Markenpflege

Iris AI unterstützt die Echtzeit-Überwachung und -Reaktion auf X/Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Reviews, YouTube, TikTok und weiteren Plattformen, wobei neue Kanäle innerhalb von Tagen statt Quartalen bereitgestellt werden können. KI-gestützte Moderation zeigt Markenrisiken in Echtzeit an. Die Stimmungsanalyse identifiziert aufkommende Probleme, bevor sie eskalieren. Jede Interaktion wird durchgängig erfasst, sodass Führungskräfte einen klaren Überblick über die Teamleistung, die Reaktionszeiten und die Qualität der Problemlösung erhalten, ohne dass manuelle Berichte erstellt werden müssen.

„Die Marken, die beim Kundenengagement punkten, sind diejenigen, die schnell reagieren, klug antworten und den Kontext stets im Blick behalten", sagte Vaughan. „Iris AI wurde genau dafür entwickelt. Nicht für die Art und Weise, wie Markenpflege vor fünf Jahren funktionierte. Für die Art und Weise, wie sie heute funktionieren muss."

Zwei Kräfte. Ein Refrain.

Iris AI ist die eine Hälfte einer kompletten KI-nativen Customer Engagement Plattform. Neben Aurora AI, dem neu entwickelten Community-Produkt von Khoros, vervollständigt Iris AI ein System, das Community-Foren, Markenpflege, Social-Media-Management und Kundenservice abdeckt – alles KI-basiert und mit gemeinsamer Kontextverwendung. Diese Kombination ist kein Zufall. Khoros entstand aus der Fusion von Lithium Technologies und Spredfast, da Community- und Social-Media-Aktivitäten nie als getrennte Disziplinen gedacht waren. Aurora AI und Iris AI sind die KI-basierten Ausprägungen derselben Überzeugung.

Ihre Kunden sind ein Chor. Khoros hilft Ihnen dabei, ihn zu dirigieren. Aurora AI „ist der Ort, an dem der Chor ins Rampenlicht tritt" und verwandelt Fragen in beständiges Wissen und die Peer-Vernetzung in Größe. Iris AI ist der Bote, der das, worauf es ankommt, in jeden Social Stream trägt.

Jede Interaktion über Aurora AI und Iris AI fließt in eine gemeinsame Intelligenzebene ein, die Ihre Kunden, Ihre Markenstimme und Ihr Unternehmen kennenlernt. Die Plattform nimmt Informationen auf, beleuchtet das Wesentliche und koordiniert Maßnahmen in großem Maßstab. Das ist es, was Khoros in einem Markt voller Tools auszeichnet, die zwar versuchen, Kanäle zu verwalten, diese aber nicht miteinander verknüpfen.

Die beiden größten börsennotierten Unternehmen im Bereich Social-Media-Management mussten im vergangenen Jahr sowohl erhebliche Verluste bei ihren Unternehmenskunden als auch starke Kursrückgänge hinnehmen. Ihre Finanzdaten sind öffentlich. Das eine bietet überhaupt keine Community-Plattform. Das andere verfügt zwar über eine solche, verzeichnet jedoch Jahr für Jahr einen Rückgang bei seinen größten Unternehmenskunden. Keines der beiden verbindet Social Intelligence auf der Datenebene mit Community-Wissen.

„Sprout und Sprinklr sind beide börsennotierte Unternehmen, daher kann jeder den Bericht einsehen", sagte Vaughan. „Das eine bietet keine Community-Pflege. Das andere verliert den Unternehmensbereich. Wir sind die Einzigen, die Community, Betreuung, Social und Analytics gleichzeitig neu aufbauen – von Grund auf KI-basiert, alles miteinander vernetzt, in 187 Sprachen. Irgendwann hört der Markt auf, über Architektur zu diskutieren, und beginnt, sich an den Ergebnissen zu orientieren."

Verkaufen, Entwerfen, Bauen

Khoros hat Iris AI nicht hinter verschlossenen Türen entwickelt und am Tag der Markteinführung vorgestellt. Das Team hat monatelang mithilfe von KI-gestütztem Prototyping funktionsfähige Vorschauen erstellt und diese den Kunden von Khoros direkt präsentiert. Kleine Teams führten kurze Iterationen über mehrere Tage hinweg durch – statt über ganze Quartale –, um den Kunden zu zeigen, in welche Richtung sich das Produkt entwickelte, und ihr Feedback in Echtzeit zu berücksichtigen. Die Funktionen wurden validiert, bevor sie gebaut wurden. Die Prioritäten wurden von den Nutzern der Plattform festgelegt, nicht von einem Roadmap-Ausschuss.

„Wir präsentieren keine Folien mehr", sagte Vaughan. „Wir erstellen schnell Prototypen, zeigen den Kunden etwas Konkretes und fragen sie, was daran nicht stimmt. Dann reparieren wir es und zeigen es ihnen erneut. Bis zur Auslieferung haben die Kunden das Produkt bereits mitgestaltet. So entwickelt man etwas, das die Menschen tatsächlich wollen, statt etwas, das sich nur gut präsentieren lässt."

Diese Ankündigungen fallen auch mit dem Relaunch der digitalen Präsenz von Khoros unter khoros.ai zusammen. „Das ist keine Änderung der Domain", sagte Vaughan. „Es ist ein Signal. Wir haben dieses Unternehmen grundlegend umgestaltet, und khoros.ai ist der Ort, an dem diese Geschichte weiterlebt."

Informationen zu Khoros

Khoros existiert, weil sich zwei Unternehmen geweigert haben, sich festzulegen. Als Lithium Technologies, seit 2001 Vorreiter im Bereich Online-Markengemeinschaften, mit Spredfast, einem führenden Anbieter im Bereich Social-Media-Management, fusionierte, schufen sie eine Verbindung zwischen Community und Social Media, wie sie sonst niemand hatte. Seit 25 Jahren ist diese Brücke der Wettbewerbsvorteil von Khoros. Heute, unterstützt von IgniteTech und als KI-native Lösung neu entwickelt, verbindet Khoros Community, Betreuung, soziale Netzwerke und Analysen über Aurora AI und Iris® AI. Die Plattform unterstützt über 4.000 Communities, verzeichnet jährlich 1,8 Milliarden Website-Besuche und spart Marken jedes Jahr mehr als 500 Millionen US-Dollar an Supportkosten ein. Besuchen Sie khoros.ai, um mehr zu erfahren.

Informationen zu IgniteTech

IgniteTech wurde 2010 gegründet und ist ein führender Anbieter von KI-basierter Unternehmenssoftware. Mit einer Erfolgsbilanz aus erfolgreichen Übernahmen und raschen Innovationen unterstützen die Lösungen von IgniteTech Unternehmen weltweit. Durch die Übernahme von Khoros im Jahr 2025 erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um eine der am weitesten verbreiteten „Digital-First"-Plattformen für Kundenbindung im Unternehmensmarkt, die seit 2001 über 4.000 Communities betreibt und jährlich 1,8 Milliarden Website-Besuche verzeichnet. IgniteTech baut die gesamte Khoros-Plattform als KI-native Lösung neu auf, einschließlich Aurora AI für die Community-Betreuung und Iris® AI für das Social-Media-Management und die Markenpflege. Besuchen Sie khoros.ai, um mehr zu erfahren.

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Alle hier erwähnten Marken sind Marken der jeweiligen Eigentümer.

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