Khoros lance Iris® AI : votre messager sur tous les canaux de la marque

AUSTIN, Texas, 12 avril 2026 /PRNewswire/ -- Moins d'un an après son acquisition par IgniteTech, Khoros a annoncé aujourd'hui Iris® AI, une plateforme IA native de gestion des réseaux sociaux et de gestion de la marque qui unifie l'écoute sociale, la diffusion, l'engagement et l'analyse en un seul système intelligent pour les clients de Khoros. Iris AI remplace l'ensemble d'outils fragmentés, que les clients utilisent depuis des années, par une plateforme unique conçue pour la rapidité, la responsabilité et la simplicité.

Nommée d'après la déesse grecque qui transmettait les messages entre les dieux et les mortels, Iris AI fait ce que faisait son homonyme : elle transmet la voix de votre marque et les signaux de vos clients sur tous les canaux, de manière rapide, précise et connectée.

Le problème résolu par Iris AI est facile à comprendre. À l'heure actuelle, les équipes chargées de la gestion de marque travaillent avec des outils déconnectés qui ne partagent pas les contextes. Lorsqu'un problème client passe des réseaux sociaux à une file d'attente d'assistance, puis à une procédure de remontée de l'information, le contexte disparaît à chaque transfert. Les agents doivent repartir de zéro. Les clients doivent ré-expliquer le problème. Les responsables ne savent plus ce qui se passe et pourquoi.

Iris AI élimine cette fragmentation. Chaque interaction, chaque canal et chaque membre de l'équipe fonctionne au sein d'un système unique dans lequel le contexte suit la conversation, du contact initial à la résolution.

« La plupart des plateformes de gestion de marque sont maintenues ensemble avec du ruban adhésif », a déclaré Eric Vaughan, PDG d'IgniteTech et de Khoros. « Vous avez un outil d'écoute sociale qui ne parle pas à la file d'attente des soins, une file d'attente des soins qui ne parle pas aux analyses et des analyses qui arrivent deux semaines après que le moment soit passé. Iris AI est un système. Un point de vue. Une source de vérité. Voilà la véritable vocation de la gestion de marque. »

Ce qu'offre Iris AI

Iris AI offre aux équipes chargées de la gestion de marque et des réseaux sociaux des capacités qui nécessitaient jusqu'à présent trois plates-formes distinctes : la création, la programmation et la diffusion inter canaux, pilotées par l'IA, des contenus ; l'écoute sociale à travers des milliards de sources dans 187 langues ; l'acheminement intelligent de l'engagement et les recommandations de réponse ; et l'analyse qui transforme les signaux sociaux en avantage stratégique.

Le moteur d'intelligence artificielle de la plateforme effectue un triage intelligent, acheminant les interactions entrantes vers le bon agent en fonction du sujet, du sentiment, de l'urgence et de l'expertise de l'agent. Lorsque l'IA est capable résoudre directement une demande, elle le fait. Lorsqu'un jugement humain est nécessaire, le transfert inclut un contexte complet afin que l'agent ne reparte jamais de zéro.

Depuis l'acquisition de Khoros en mai 2025, les opérations internes d'IgniteTech, pilotées par l'IA, ont permis d'atteindre des taux de résolution des tickets de 5 à 60 %, de réduire les arriérés d'assistance de 82 % et de diminuer les temps d'arrêt de la plateforme de 97 %.

« Nous avons créé une plateforme complète de gestion des canaux X/Twitter en dix jours », a déclaré M. Vaughan. « Ce n'est pas un prototype, ni une démo. C'est une capacité de qualité de production que les clients peuvent utiliser dans leurs propres systèmes. C'est ce qui se passe lorsque l'on cesse de considérer l'IA comme une fonctionnalité que l'on ajoute et que l'on la considère comme la base sur laquelle on construit. Parce que nous nous sommes entièrement transformés en une entreprise AI-ADN, nous avons pu réécrire plus de 15 ans de dettes techniques héritées de plusieurs produits en une base de code cohérente générée par l'IA en moins d'un an. Et le meilleur aspect du point de vue des clients, est qu'Iris AI est entièrement compatible avec les données. Les clients bénéficient d'une plate-forme entièrement nouvelle, sans aucune migration de données. Voilà la différence entre transformer un produit et le reconstruire. »

Adaptée aux spécificités de la gestion de marque

Iris AI prend en charge la surveillance et la réponse en temps réel sur, notamment, X/Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Reviews, YouTube, TikTok, avec de nouveaux canaux pouvant être déployés en quelques jours plutôt qu'en quelques trimestres. La modération activée par l'IA signale les risques pour la marque en temps réel. L'analyse des sentiments permet d'identifier les problèmes émergents avant leur aggravation. Chaque interaction est suivie de bout en bout, et les responsables bénéficient d'une vision claire des performances de l'équipe, des délais de réponse et de la qualité de la résolution, sans nécessiter de rapports manuels.

« Les marques qui gagnent en matière d'engagement des clients sont celles qui se manifestent rapidement, réagissent intelligemment et ne perdent jamais de vue le contexte », a déclaré M. Vaughan. « C'est exactement ce que permet Iris AI. Pas en reproduisant les modalités de gestion de marque en vigueur il y a cinq ans. Mais en fonctionnant conformément aux exigences actuelles. »

Deux forces. Un chœur.

Iris AI est la moitié d'une plateforme d'engagement IA native complète. Avec Aurora AI, le produit communautaire réimaginé de Khoros, Iris AI complète un système qui couvre les forums communautaires, l'entretien de la marque, la gestion des réseaux sociaux et le service à la clientèle, tous IA natifs et tous partageant le contexte. Cette association n'est pas le fruit du hasard. Khoros est né de la fusion de Lithium Technologies et de Spredfast, car la communauté et le social n'ont jamais été destinés à être des domaines séparés. Aurora AI et Iris AI sont les expressions IA natives de cette même conviction.

Vos clients sont un chœur. Khoros vous aide à le diriger. Aurora AI est l'endroit où « le chœur entre dans la lumière », transformant les questions et les conversations fragmentées en connaissances durables, partagées par un nombre croissant de personnes. Iris AI est le messager qui transmet les informations importantes dans chaque flux social.

Chaque interaction entre Aurora AI et Iris AI alimente une couche d'intelligence partagée qui apprend à connaître vos clients, la voix de votre marque et votre entreprise. La plateforme est à l'écoute, met en évidence ce qui est important et orchestre des actions à grande échelle. C'est ce qui différencie Khoros d'un marché rempli d'outils qui tentent de gérer les canaux sans cependant les connecter.

Les deux plus grandes sociétés cotées en bourse dans le domaine de la gestion des réseaux sociaux ont toutes deux enregistré d'importantes pertes de clients et de fortes baisses du cours de leurs actions au cours de l'année écoulée. Leurs états financiers sont publics. L'une d'entre elles n'offre aucune plate-forme communautaire. L'autre en a une mais voit ses plus grands comptes d'entreprise diminuer d'année en année. Ni l'un ni l'autre ne relie l'intelligence sociale à la connaissance de la communauté au niveau des données.

« Sprout et Sprinklr sont deux des entreprises cotées en bourse, donc tout le monde connait leur histoire », a déclaré M. Vaughan. « L'une n'a pas de communauté. L'autre perd ses clients. Nous sommes les seuls à reconstruire à la fois la communauté, les soins, la gestion de marque et l'analytique, avec une IA native depuis le début, tout étant connecté, en 187 langues. À un moment donné, le marché cesse de débattre de l'architecture et commence à suivre les résultats. »

Vendre, concevoir, construire

Khoros n'a pas construit Iris AI en vase clos et ne l'a pas dévoilé le jour du lancement. Pendant plusieurs mois, l'équipe a utilisé le prototypage accéléré par l'IA pour créer des aperçus fonctionnels et les mettre directement à la disposition des clients de Khoros. De petites équipes ont créé de courtes itérations pendant plusieurs jours, et non pendant plusieurs trimestres, montrant aux clients la direction que prenait le produit et intégrant leurs commentaires en temps réel. Les fonctionnalités ont été validées avant d'être construites. Les priorités ont été fixées par les utilisateurs de la plate-forme, et non par un comité chargé de l'élaboration de la feuille de route.

« Nous ne proposons plus de diapositives », a déclaré M. Vaughan. « Nous réalisons rapidement des prototypes, nous montrons aux clients quelque chose de concret et nous leur demandons ce qui ne va pas. Ensuite, nous corrigeons et démontrons à nouveau. Au moment de l'expédition, les clients ont déjà façonné le produit. C'est ainsi que l'on construit quelque chose véritablement demandé par le client et non quelque chose qui se contente d'être une bonne démonstration. »

Ces annonces coïncident avec la relance de la présence numérique de Khoros à l'adresse khoros.ai. « Il ne s'agit pas d'un changement de domaine », a déclaré M. Vaughan. « C'est un signal. Nous avons fondamentalement transformé cette entreprise et khoros.ai est l'endroit où cette histoire est vécue. »

À propos de Khoros

Khoros existe parce que deux entreprises ont refusé de choisir une voie. Lorsque Lithium Technologies, pionnier des communautés de marques en ligne depuis 2001, a fusionné avec Spredfast, leader de la gestion des réseaux sociaux, ils ont créé un pont entre la communauté et le social que personne d'autre n'avait songé à établir. Depuis 25 ans, ce pont constitue l'avantage concurrentiel de Khoros. Aujourd'hui, activé par IgniteTech et reconstruit en tant qu'IA native, Khoros connecte la communauté, les soins, le social et l'analyse grâce à Aurora AI et Iris® AI. La plateforme a alimenté plus de 4 000 communautés, génère 1,8 milliard de visites de sites par an et permet aux marques d'économiser plus de 500 millions de dollars par an en coûts de soutien. Consultez khoros.ai pour en savoir plus.

À propos d'IgniteTech

Fondée en 2010, IgniteTech est une société leader dans le domaine des logiciels d'entreprise basés sur l'IA. Grâce à des acquisitions réussies et à une innovation rapide, les solutions d'IgniteTech soutiennent les entreprises du monde entier. L'acquisition de Khoros en 2025 a permis à la société d'élargir son portefeuille et d'inclure l'une des plateformes d'interaction avec les clients digital-first les plus largement déployées sur le marché des entreprises, avec plus de 4 000 communautés gérées depuis 2001 et 1,8 milliard de visites de sites par an. IgniteTech est en train de reconstruire l'ensemble de la plateforme Khoros en tant qu'IA native, y compris Aurora AI pour l'interaction avec les communautés et Iris AI pour la gestion des médias sociaux et le soin de la marque. Consultez khoros.ai pour en savoir plus.

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