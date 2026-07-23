KI verändert die Arbeitswelt: Ein Whitepaper der Adecco Group verdeutlicht die Notwendigkeit einer koordinierten Steuerung hybrider Belegschaften

Ein neues, von der Adecco Group in Auftrag gegebenes Whitepaper kommt zu dem Ergebnis, dass KI die Arbeitswelt verändert, und zeigt auf, wie Unternehmen Menschen, KI-Agenten und physische KI-Systeme aufeinander abstimmen können

Die Beschäftigungsquoten in den OECD-Ländern liegen weiterhin nahe ihren Rekordhöhen

Die KI verändert Arbeitsaufgaben schneller, als sie Arbeitsplätze abbaut; die Anpassung verläuft jedoch je nach Branche, Berufsbild und organisatorischer Bereitschaft unterschiedlich.

Zwischen 2022 und 2025 wurden 1,9 Millionen neue Arbeitsplätze im Bereich der künstlichen Intelligenz geschaffen

Die Chance liegt darin, die Einführung in Unternehmen zu fördern: Nur 18 % der US-amerikanischen Unternehmen und 20 % der europäischen Unternehmen haben KI in großem Umfang in ihre Kernabläufe integriert, sodass noch erheblicher Spielraum für eine weitere Transformation der Belegschaft besteht.

Die Steuerung hybrider Belegschaften entwickelt sich zu einer neuen Managementdisziplin im Zeitalter der Datenintelligenz

ZÜRICH, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- The Adecco Group (SIX: hat heute ein gemeinsam mit Altermind erarbeitetes Whitepaper mit dem Titel „On the threshold: AI, the future of work and the rise of hybrid labor markets" veröffentlicht. Der Bericht stellt dar, dass das eigentliche Risiko für die Weltwirtschaft in der Trägheit der Unternehmen liegt. Unternehmen schaffen es nicht, die Arbeitsabläufe schnell genug neu zu gestalten, um Produktivitätsgewinne zu erzielen, Vertrauen zu sichern und aus ihren KI-Investitionen Mehrwert zu schaffen. In diesem Beitrag wird ein neues Modell vorgestellt, von dem die Adecco Group glaubt, dass es die Arbeitsorganisation im nächsten Jahrzehnt prägen wird: Koordination hybrider Belegschaften. Hierbei handelt es sich um die Disziplin, Arbeitsabläufe so neu zu gestalten, dass Menschen, KI-Agenten, Automatisierung und physische KI jeweils dazu beitragen, den größtmöglichen Mehrwert und die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Denis Machuel, CEO der Adecco Group, sagte: „Die Fakten sprechen eine klare Sprache: Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt der Zukunft grundlegend und bietet die Chance, die Art und Weise, wie Unternehmen Wert schaffen, neu zu gestalten. Die nächste Phase der KI wird durch eine Neugestaltung der Arbeit gewonnen – indem man versteht, was Menschen tun sollten, was KI-Agenten leisten können, wie sich Kompetenzen weiterentwickeln und welche Kompetenzen in Zukunft benötigt werden sowie wie Wert geschaffen und gemessen wird. Das ist die Aufgabe der Orchestrierung hybrider Belegschaften, und genau das ist unsere Mission."

„Technologie schafft Möglichkeiten. Die Menschen machen daraus einen Mehrwert. Die Koordination einer hybriden Belegschaft sorgt für Skalierbarkeit. Wir sind bereit, die menschliche Seite der KI-Transformation voranzutreiben."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.

Das Whitepaper steht hier zum Download bereit:

Alle Dokumente finden Sie auf dieser Website.

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