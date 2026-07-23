-La IA está transformando el trabajo: un informe de Adecco Group revela la necesidad de una gestión de equipos híbridos

Un nuevo informe encargado por Adecco Group demuestra que la IA está transformando el trabajo y describe cómo las organizaciones pueden gestionar personas, agentes de IA y sistemas físicos de IA.

Las tasas de empleo de la OCDE se mantienen cerca de máximos históricos.

La IA está transformando las tareas más rápido de lo que elimina puestos de trabajo, pero la adaptación es desigual según el sector, el tipo de empleo y la preparación organizacional.

Entre 2022 y 2025 se crearon 1,9 millones de nuevos empleos relacionados con la IA.

La oportunidad reside en facilitar la adopción empresarial: solo el 18 % de las empresas estadounidenses y el 20 % de las europeas han integrado la IA en sus flujos de trabajo principales a gran escala, lo que deja un margen considerable para una mayor transformación de la fuerza laboral.

La orquestación de la fuerza laboral híbrida emerge como una nueva disciplina de gestión para la era de la inteligencia.

ZURICH, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Adecco Group (SIX: ADEN) publicó hoy un informe técnico elaborado en colaboración con Altermind: 'En el umbral: IA, el futuro del trabajo y el auge de los mercados laborales híbridos'. El informe destaca que el principal riesgo para la economía global es la inercia empresarial. Las organizaciones no están rediseñando el trabajo con la suficiente rapidez para aumentar la productividad, proteger la confianza y generar valor a partir de las inversiones en IA. El informe presenta un nuevo modelo que, según Adecco Group, definirá la organización del trabajo durante la próxima década: la orquestación de la fuerza laboral híbrida. Esta disciplina consiste en rediseñar el trabajo de manera que las personas, los agentes de IA, la automatización y la IA física contribuyan a generar el mayor valor e impacto posible.

Denis Machuel, consejero delegado de Adecco Group, comentó: "La evidencia es clara: la IA está transformando radicalmente el trabajo del futuro y creando una oportunidad para rediseñar la forma en que las organizaciones generan valor. La próxima fase de la IA se ganará rediseñando el trabajo: comprendiendo qué deben hacer las personas, qué pueden hacer los agentes de IA, cómo evolucionan las habilidades y cuáles serán necesarias en el futuro, y cómo se crea y se mide el valor. Ese es el papel de la orquestación de la fuerza laboral híbrida, y esa es precisamente nuestra misión".

"La tecnología crea capacidad. Las personas la transforman en valor. La orquestación de la fuerza laboral híbrida la hace escalable. Estamos listos para liderar el lado humano de la transformación de la IA".

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