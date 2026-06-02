Las ventas minoristas mensuales, las mejores de la historia, superaron el récord anterior establecido en agosto de 2025; aumentaron un 11 % con respecto a mayo de 2025.

Las ventas totales acumuladas hasta mayo, las más altas de la historia de la compañía, con un aumento del 2 %.

Los modelos Telluride, Sportage, Sportage HEV, Sorento HEV, Carnival y Carnival HEV lograron las mejores ventas de mayo de su historia.

Los modelos híbridos y electrificados obtuvieron resultados récord en mayo.

IRVINE, Calif., 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con 80.502 unidades vendidas en mayo, Kia América, de rápido crecimiento, continúa alcanzando nuevas cotas, impulsada por las ventas a través de los concesionarios Kia, que aumentaron un 11% con respecto a mayo de 2025 y superaron el récord anterior de ventas minoristas establecido en agosto de 2025. Además, Kia logró un nuevo récord general de ventas en lo que va del año, con un total de 360.220 unidades vendidas durante los primeros cinco meses del año, lo que representa un aumento del 2% con respecto a los primeros cinco meses de 2025. Tres de los modelos más populares de Kia, incluyendo el Telluride (+18%), el Carnival (+16%) y el Sportage (+6%), establecieron récords de ventas históricos para mayo. El Telluride de segunda generación también estableció un récord histórico de ventas para cualquier mes y logró cinco meses consecutivos de ventas récord. Los modelos híbridos de Kia experimentaron un crecimiento significativo con el Sportage Hybrid (+171%), el Sorento Hybrid (+101%) y el Carnival Hybrid (+32%). Cada modelo alcanzó sus mejores cifras de ventas en mayo, y el Carnival Hybrid también estableció su mejor récord de ventas mensuales.

KIA AMERICA ANUNCIA VENTAS RÉCORD EN MAYO (PRNewsfoto/Kia America)

En general, los modelos híbridos (+179 %) y electrificados de Kia (+133 %) registraron las mayores ventas mensuales y el mejor total acumulado de ventas en mayo en la historia de la compañía.

"A pesar de la continua evolución de las preferencias de los consumidores, Kia sigue batiendo récords de ventas minoristas, mensuales y acumuladas gracias a nuestra amplia gama de modelos de combustión interna, híbridos y electrificados", declaró Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia America. "Con cinco meses consecutivos de ventas récord, el emblemático Telluride del 2027 sigue superando todas las expectativas iniciales. El flujo de visitantes a los concesionarios en todo el país está creciendo y confiamos en que este impulso nos acompañará durante la primera mitad del año y más allá, a pesar de los recientes desafíos económicos".

Además del desempeño de ventas mensuales, Kia América también realizó otros anuncios, entre ellos:

Como socio oficial de movilidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Kia proporcionó un total de 660 vehículos, suministrando modelos clave, entre ellos Telluride, Sportage, Carnival, Sorento, K4, K4 Hatchback y Niro, para facilitar el buen funcionamiento de las operaciones en los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México.

Kia Corporation y su socio global The Ocean Cleanup, la organización sin fines de lucro dedicada a limpiar los océanos del mundo de la contaminación plástica, han anunciado planes para expandir sus operaciones en el área metropolitana de Los Ángeles con el fin de interceptar los desechos plásticos que fluyen de los ríos al Océano Pacífico. El proyecto está programado para completarse antes de los Juegos Olímpicos LA28 y cuenta con el respaldo de funcionarios del Condado de Los Ángeles, la Ciudad de Long Beach y la Ciudad de Seal Beach.

• El nuevo Kia Telluride X-Pro del 2027 fue nombrado el mejor SUV familiar de tres filas por la Asociación de Prensa Automotriz del Noroeste (NWAPA) tras competir en el evento anual Mudfest de la asociación. Esta competencia anual reúne a periodistas miembros de la NWAPA de toda la región para evaluar una amplia variedad de SUV de la industria en condiciones de conducción todoterreno y cotidianas.



Mes de Mayo Mayo del año hasta la fecha Modelo 2026 2025 2026 2025 EV9 1,647 37 5,736 4,025 EV6 708 801 3,459 5,195 K4/Forte 12,592 13,870 63,026 63,971 K5 6,673 6,957 32,016 28,952 Soul 7 5,043 3,477 21,389 Niro 2,773 2,354 11,719 9,822 Seltos 5,843 5,254 25,877 20,680 Sportage 18,405 17,063 78,912 74,542 Sorento 10,127 9,093 40,746 43,869 Telluride 13,665 11,560 62,170 52,263 Carnival 8,062 6,975 33,082 27,954 Total 80,502 79,007 360,220 352,662

Kia América – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Algunas versiones del SUV eléctrico de tres filas EV6 y EV9 (modelo 2025), el Sportage (excepto los modelos HEV y PHEV), el Sorento (excepto los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

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FUENTE Kia America