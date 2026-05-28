IRVINE, Calif., 28 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- U.S. News & World Report ha incluido cuatro modelos de Kia en la edición inaugural de sus premios "Best Adventure Vehicles" (Mejores Vehículos de Aventura), destacando la gama de modelos de Kia aptos para viajes por carretera y aventuras al aire libre. El Kia Carnival del 2026 fue nombrado la Mejor Miniván para Acampar; el Kia K5 del 2026 obtuvo el título de Mejor Automóvil para Viajes por Carretera; el Kia Niro del 2026 ganó el premio al Mejor SUV Híbrido Subcompacto para Viajes por Carretera; y el Kia Sportage Hybrid 2026 fue galardonado como el Mejor SUV Híbrido Compacto para Viajes por Carretera.

KIA OBTIENE CUATRO RECONOCIMIENTOS EN LOS PREMIOS “MEJORES VEHICULOS DE AVENTURA” DEL 2026 POR U.S. NEWS & WORLD REPORT (PRNewsfoto/Kia America)

"Estos premios reconocen el compromiso de Kia de ofrecer vehículos que satisfagan las necesidades de una amplia variedad de conductores, ya sea que estén planeando una escapada de fin de semana, un viaje largo por carretera o las aventuras familiares del día a día", afirmó Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia America. "Desde el espacioso y flexible Carnival hasta el refinado sedán K5, pasando por los eficientes SUV híbridos Niro y Sportage, Kia continúa ofreciendo vehículos diseñados para la forma en que los clientes viajan hoy en día".

Según U.S. News & World Report, los premios inaugurales "Best Adventure Vehicles" reconocen a aquellos vehículos destacados diseñados para acampar, realizar viajes por carretera y explorar terrenos fuera del asfalto. Los ganadores fueron seleccionados mediante metodologías específicas para cada categoría, evaluando aspectos como la capacidad, el espacio de carga, la comodidad de los pasajeros, la economía de combustible, las características disponibles enfocadas en la aventura y la calidad general del vehículo.

La gama de modelos de Kia galardonada refleja una serie de fortalezas ideales para la aventura: desde el espacioso interior y la flexibilidad del Carnival, hasta la refinada calidad de marcha y el confort del K5. Los modelos híbridos Niro y Sportage también obtuvieron reconocimiento por ofrecer un rendimiento eficiente en el consumo de combustible, combinado con la versatilidad y la practicidad que más valoran quienes disfrutan de los viajes por carretera.

"La idea de un 'vehículo de aventura' significa algo diferente para cada comprador, y cuatro modelos de la amplia gama de vehículos de Kia se adaptan perfectamente a las necesidades de viaje de familias de diversos tamaños", comentó John Vincent, editor sénior y responsable de pruebas de vehículos en U.S. News & World Report. "Para aquellos que recién comienzan y cuidan cada centavo que gastan en combustible, están el Niro y el Sportage Hybrid. Para las familias más numerosas, el Carnival y el K5 ofrecen habitáculos espaciosos y un excelente comportamiento en carretera".

Para determinar a los ganadores, U.S. News evaluó 148 vehículos nuevos pertenecientes a 18 categorías diferentes, que abarcan automóviles, SUV, minivanes y camionetas. Los vehículos fueron evaluados mediante metodologías adaptadas a las necesidades de la conducción todoterreno, los viajes por carretera y el camping. Lea más sobre los premios a los Mejores Vehículos de Aventura de 2026 Aqui.

Kia America – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las «Empresas más sostenibles del mundo» de 2025 por la revista TIME. Kia se desempeña como el «Socio Automotriz Oficial» de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, comercializados a través de una red de casi 800 concesionarios en los EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los modelos totalmente eléctricos EV6 (2026 y 2027), el SUV de tres filas totalmente eléctrico EV9, el Sportage (excluyendo el modelo PHEV), el Sorento (excluyendo los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en los Estados Unidos utilizando piezas de origen estadounidense y global.

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FUENTE Kia America