Se registraron las mayores ventas de junio de la historia, con un aumento del 10 % interanual.

El Sportage, el Carnival, el Telluride, el Seltos y las versiones híbridas del Sportage, el Sorento y el Carnival lograron las mejores ventas de junio de su historia.

Las ventas del primer semestre batieron récords, con una fuerte demanda continua de modelos híbridos y electrificados.

Se espera que el lanzamiento a gran escala del nuevo Seltos en julio mantenga el impulso de crecimiento en el segundo semestre.

IRVINE, Calif., 1 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América, de rápido crecimiento y que ha registrado cifras récord de ventas anuales durante tres años consecutivos, vuelve a marcar un ritmo sin precedentes con un total de 70.507 unidades vendidas en junio (+10%), lo que representa el mejor mes de junio de la historia para la marca. En lo que va del año, Kia ha vendido 430.727 unidades (+3%), estableciendo récords históricos tanto para junio como para el primer semestre en el mercado estadounidense.

KIA AMERICA LOGRA UN RENDIMIENTO RÉCORD EN LA PRIMERA MITAD DE LA TEMPORADA (PRNewsfoto/Kia America)

El fuerte crecimiento de modelos clave en junio, como el Sportage híbrido (+165%), el Sorento híbrido (+114%), el Seltos (+56%), el Carnival híbrido (+54%) y el Telluride (+24%), impulsó el rendimiento general de las ventas de junio. Cabe destacar que el fuerte impulso de la gama electrificada de Kia continuó impulsando el crecimiento general, con un aumento del 187% en los modelos híbridos y del 118% en la gama electrificada en general con respecto al año anterior. Las ventas minoristas también aumentaron un 17% interanual, lo que contribuyó aún más al rendimiento récord de junio.

Kia también logró un desempeño de ventas récord en el primer semestre, con un crecimiento equilibrado en toda su gama. Entre los modelos clave que registraron fuertes aumentos interanuales se encuentran el Sportage híbrido (+136%); el Sorento híbrido (+34%); el Seltos (+30%); el Carnival (+21%); el Telluride (+20%); el Niro (+17%); y el K5 (+11%).

"El desempeño de ventas récord de Kia en el primer semestre se observó en toda nuestra gama de sedanes y SUV. Los resultados demuestran nuestra capacidad para reaccionar a las cambiantes demandas del mercado, reorganizando nuestros concesionarios con la combinación adecuada de modelos de combustión interna, híbridos y electrificados", declaró Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia América. "Al comenzar el segundo semestre del año, esperamos que nuestro impulso continúe, impulsado por la gran expectativa que genera el nuevo Seltos, cuyas ventas a nivel nacional comenzarán en julio, junto con el éxito continuo del Telluride 2027, la expansión de nuestra gama híbrida y el lanzamiento del nuevo EV3".

Las mejores ventas de junio de la historia (por modelo):

Sportage HEV (+134 %) / Sportage (+13 % - todas las motorizaciones)

Carnival HEV (+54 %) / Carnival (+34 % - todas las motorizaciones)

Telluride (+20 %)

Seltos (+13 %)

Sorento HEV (+13 %)

Ventas récord de junio (por categoría):

Modelos híbridos (+187 %)

Vehículos eléctricos (+98 %)

SUV (+4 %)

Ventas minoristas (+17 %)

Ventas totales (+10 %)

Ventas récord del primer semestre (por modelo):

Sportage HEV (+133 %) / Sportage (+9 % - todas las motorizaciones)

Carnival (+21 % - todas las motorizaciones) / Carnival HEV (+21 %)

Telluride (+20 %)

Sorento HEV (+13 %)

Ventas récord del primer semestre (por categoría):

Modelos híbridos (+115 %)

Vehículos eléctricos (+68 %)

SUV (+4 %)

Ventas totales (+3,4 %)

Ventas minoristas (+3,1 %)

Además de los resultados de ventas mensuales, Kia América también hizo otros anuncios, entre los que se incluyen:

Kia América anunció que la producción del Kia Sportage Hybrid comenzará en la planta Metaplant América de Hyundai Motor Group en Georgia, lo que representa tres hitos importantes para esta planta de fabricación avanzada: el primer modelo Kia, el primer vehículo híbrido eléctrico (HEV) y el tercer vehículo que se ensamblará en la planta.

Dos vehículos Kia, el completamente rediseñado Telluride X-Pro del 2027 y el K4 Hatchback GT-Line Turbo del 2026, recibieron los máximos galardones de la Asociación de Medios Automotrices del Medio Oeste (MAMA) durante su Rally de Primavera 2026, celebrado del 19 al 21 de mayo en Road America, Elkhart Lake, Wisconsin. El Telluride X-Pro del 2027 fue nombrado Vehículo Familiar Favorito de MAMA, mientras que el K4 Hatchback GT-Line Turbo del 2026 recibió el premio al Vehículo Económico Favorito de MAMA.



MES DE JUNIO EL AÑO HASTA LA FECHA Modelo 2026 2025 2026 2025 EV9 1,299 913 7,035 4,938 EV6 584 680 4,043 5,875 K4/Forte 10,553 11,564 73,579 75,535 K5 6,378 5,613 38,394 34,565 Soul 3 4,737 3,480 26,126 Niro 2,048 1,966 13,767 11,788 Seltos 6,627 4,259 32,504 24,939 Sportage 15,995 12,630 94,907 87,172 Sorento 8,602 7,050 49,348 50,919 Telluride 11,432 9,239 73,602 61,502 Carnival 6,986 5,198 40,068 33,152 Total 70,507 63,849 430,727 416,511

Kia America – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los modelos EV6 y EV9, SUV eléctricos de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

FUENTE Kia America