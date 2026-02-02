IRVINE, Calif., 26 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América ha anunciado los precios del Niro EV del 2026, un crossover compacto totalmente eléctrico que ofrece un diseño moderno, un rendimiento tecnológico y funcionalidad para el día a día. Con una combinación de autonomía real, sistemas avanzados de asistencia al conductor y un interior cuidado, el Niro EV continúa redefiniendo las expectativas de los conductores en un vehículo eléctrico accesible.

KIA ANUNCIA EL PRECIO DEL NIRO EV DEL 2026

Disponible en dos versiones con numerosas prestaciones: Wind y Wave, el Niro EV del 2026 ofrece capacidad de carga rápida y una experiencia premium tanto por dentro como por fuera. Su audaz diseño exterior, su espacioso interior y sus avanzadas funciones de asistencia al conductor lo convierten en una opción excepcional para quienes buscan un vehículo eléctrico.

Precios: Precio de venta sugerido por el fabricante (no incluye el cargo de destino de $1495)[i]

2026 Niro EV Wind $39,700 2026 Niro EV Wave $44,700

Aspectos claves destacados:

El Niro EV cuenta con una cabina tecnológicamente avanzada, con dos pantallas de 10,25 pulgadas y Apple CarPlay[ii] y Android Auto[iii]. El Niro también está disponible con Digital Key 2.0[iv]. El Niro EV está equipado con sistemas avanzados de asistencia al conductor de Kia[v]. Esto incluye de serie el Asistente para Evitar Colisiones Frontales, el Aviso de Colisión por Salto Ciego y el Control de Crucero Inteligente. El Niro EV del 2026 representa el compromiso continuo de Kia con las soluciones de movilidad sostenible.

Kia América - sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

[i] MSRP No incluye gastos de envío, manipulación, impuestos, título, licencia, opciones ni cargos del vendedor. Los precios reales son determinados por el vendedor y pueden variar.

[ii] Apple® y Apple CarPlay® son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple CarPlay® funciona con el servicio de datos móviles de su smartphone. Pueden aplicarse tarifas de datos normales.

[iii] La interfaz de usuario del vehículo es un producto de Google, y se aplican sus términos y condiciones de uso. Requiere la aplicación Android Auto en Google Play Store y un dispositivo Android compatible.

[iv] La Llave Digital 2.0 requiere una suscripción a Kia Connect válida y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Al usar un dispositivo inteligente, podrían aplicarse las tarifas normales del servicio celular.

[v] Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen una conducción segura y podrían no detectar todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y precaución.

