IRVINE, Calif., 22 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia America anunció hoy que siete modelos Kia obtuvieron los máximos honores en los premios Best Cars for the Money Awards del 2026 de U.S. News & World Report, lo que subraya el liderazgo continuo de la marca en la entrega de calidad, valor e innovación en toda su línea.

Los siguientes vehículos Kia fueron reconocidos como ganadores del premio Mejor Auto por su Precio en el 2026:

KIA GANA SIETE PREMIOS A LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DEL 2026 DE U.S. NEWS & WORLD REPORT

Mejor SUV eléctrico mediano en relación calidad-precio: Kia EV9 del 2026

Mejor SUV mediano de tres filas en relación calidad-precio: Kia Sorento del 2026

Mejor SUV híbrido mediano en relación calidad-precio: Kia Sorento híbrido del 2026

Mejor SUV híbrido compacto en relación calidad-precio: Kia Sportage híbrido del 2026

Mejor híbrido enchufable compacto en relación calidad-precio: Kia Sportage híbrido enchufable del 2026

Mejor SUV híbrido subcompacto en relación calidad-precio: Kia Niro del 2026

Mejor auto compacto en relación calidad-precio: Kia K4 del 2026

"Los clientes siguen eligiendo a Kia por el diseño, la tecnología y la calidad que ofrecemos a cada vehículo", afirmó Eric Watson, vicepresidente de Ventas de Kia America. "El hecho de que Sportage y Sorento hayan obtenido múltiples premios a la Mejor relación calidad-precio refleja nuestro enfoque en ofrecer vehículos bien equipados y de alta capacidad en toda nuestra gama".

U.S. News & World Report presenta sus premios a la Mejor relación calidad-precio anualmente cada enero. Los ganadores se determinan identificando el vehículo de cada categoría que ofrece la mejor combinación de calidad y valor. La calidad se evalúa mediante la puntuación general de cada vehículo en la Clasificación de Mejores Autos de U.S. News, mientras que el valor se mide mediante datos de precios de transacción y la proyección de los costes de propiedad a cinco años.

"Los siete premios a la Mejor relación calidad-precio de Kia en el 2026 demuestran su continuo enfoque en el valor, junto con su creciente énfasis en el diseño y la tecnología", afirmó Alex Kwanten, editor jefe de Autos para U.S. News & World Report. Vehículos como el K4, el Niro, el Sportage Híbrido y el Sorento se encuentran entre los modelos más asequibles de su categoría, tanto en precio de compra como en costes de propiedad, pero no escatiman en estilo, prestaciones ni eficiencia.

La lista completa de ganadores del premio al Mejor Auto por su Precio del 2026 está disponible Aqui.

