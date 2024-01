Kia Europe signe de nouveau avec le League of Legends EMEA Championship, en tant que partenaire principal exclusif

Kia a prolongé son partenariat avec la plus grande plateforme e-sport de la région EMEA pour une sixième année consécutive, jusqu'en 2026

Le jeu MOBA League of Legends, qui se joue en équipe, est l'e-sport le plus regardé au monde

Les finales de la saison 2024 de League of Legends EMEA se tiendront à Munich, en Allemagne

FRANCFORT, Allemagne, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Kia a renouvelé son partenariat avec le League of Legends EMEA Championship (LEC) en tant que partenaire automobile principal exclusif pour la sixième année consécutive. Cette prolongation de trois ans conduit ainsi le parrainage jusqu'en 2026. L'e-sport étant le sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde, League of Legends est actuellement la compétition d'e-sport la plus regardée au monde. La synergie entre la marque et les passionnés de technologie contribue à créer un lieu de rencontre d'une grande diversité réunissant différentes générations autour d'un intérêt commun.

La saison 2024 du LEC débutera officiellement le 13 janvier à la Riot Games Arenain de Berlin, en Allemagne. Les finales de la saison 2024 auront lieu à la fin du mois d'août à Munich, en Allemagne. À partir de cette saison, Kia sera partenaire de trois prix LEC, décernés aux joueurs les plus remarquables : la Kia All-Pro Team, le Kia Player of the Game et le Kia 2024 Season MVP (most valuable player). En outre, Kia sera également partenaire de la cérémonie de remise des trophées, à la fin de la finale de la saison 2024 du LEC.

« Nous sommes ravis de continuer à nous impliquer dans le championnat League of Legends EMEA Championship, qui établit la référence en matière d'e-sport, » a déclaré David Hilbert, directeur du marketing chez Kia Europe. Nous sommes impatients de faire vivre des expériences uniques aux fans de League of Legends dans les années à venir. »

« Ce sera la sixième année que Kia est partenaire principal du LEC, et nous ne pourrions être plus heureux de ce que nous avons accompli ensemble, » a commenté Charlie Allen, directeur des partenariats commerciaux EMEA chez Riot Games. « Notre partenariat démontre non seulement l'engagement de Kia envers l'e-sport, mais il contribue également à la pérennité du LEC dans son ensemble. Renforcer des relations clés comme celle-ci nous permet de rester à la pointe de l'innovation et de la créativité et de continuer à proposer des expériences divertissantes et agréables à nos fans. »

À propos de Kia Europe

Kia Europe est la division européenne de distribution et de fabrication de Kia Corporation, une marque de mobilité mondiale qui crée des solutions de mobilité durables innovantes, pionnières et de premier plan pour les consommateurs, les communautés et les sociétés du monde entier. En tant que fournisseur de solutions de mobilité durables, Kia est à l'avant-garde de la popularisation des véhicules électriques et à batterie et met au point une gamme croissante de services de mobilité, encourageant les utilisateurs du monde entier à découvrir les meilleurs moyens de se déplacer.

Kia Europe, dont le siège se trouve à Francfort, en Allemagne, emploie au total plus de 5 500 personnes de 40 nationalités différentes sur 39 marchés en Europe et dans le Caucase. Elle supervise également la production européenne dans l'usine ultramoderne de l'entreprise située à Zilina, en Slovaquie.

Les produits innovants de Kia continuent d'être très appréciés, notamment le véhicule électrique EV6 qui est devenu la première voiture coréenne à être récompensée du titre de Voiture européenne de l'année en 2022.

À propos de League of Legends

Sorti en 2009, League of Legends est le premier titre de Riot Games et l'un des jeux de compétition les plus joués au monde, attirant chaque jour des millions de joueurs dans plus de 20 langues officiellement prises en charge. Pilier du genre, MOBA League of Legends, oppose deux équipes de cinq puissants champions qui s'affrontent pour détruire la base de l'autre, dans un jeu qui allie la vitesse, la stratégie et l'intensité d'un jeu de stratégie en temps réel à des éléments de RPG immersifs.

League of Legends continue d'évoluer d'année en année en termes de jouabilité et d'histoire, offrant de nouvelles expériences comme K/DA, des histoires immersives comme Star Guardian et Spirit Blossom, et des changements d'équilibrage technique pour garantir l'intégrité de la compétition. À l'origine de l'univers Runeterra, les champions de League of Legends ont fait l'objet de musiques, de bandes dessinées, de jeux dérivés, de figurines à collectionner, de jeux de société, de séries télévisées et bien plus. Le championnat du monde annuel de League of Legends est le tournoi e-sport le plus regardé et compte parmi les événements sportifs les plus importants et les plus populaires au monde. Le LEC est l'une des 12 ligues mondiales et le plus haut niveau de compétition dans la région EMOA.

