Kia gana cuatro premios 'Best Buy' de Consumer Guide® Automotive para 2021

"Recibir cuatro premios Best Buy 2021 refleja el compromiso que Kia tiene con la innovación, el diseño, la seguridad y la satisfacción del conductor. De igual manera, el gran número de vehículos galardonados de Kia es evidencia que nuestra selección de modelos de clase mundial ofrece un vehículo que satisface las necesidades del conductor cotidiano", expresó Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Motors America y Kia Motors North America. "Con el Kia Telluride llevándose los más altos honores por segunda ocasión, y el Soul arrasando increíblemente en su categoría por séptimo año consecutivo, la marca Kia sigue demostrando su espíritu de 'Give It Everything' o Darlo Todo.