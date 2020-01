Kia gana múltiples premios "Mejor vehículo por su dinero" 2020 de U.S. News & World Report

Cuatro vehículos Kia son premiados como los mejores de su clase

- Los vehículos Forte, Soul, Sorento y Sedona de 2020 son elegidos por su sobresaliente valor y calidad

- Kia gana más premios Mejor vehículo por su dinero 2020 que cualquier otra marca

WASHINGTON, 23 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, en el Salón del Automóvil de Washington, Kia recibió cuatro premios 2020 Best Car for the Money (Mejor vehículo por su dinero 2020) de U.S. News & World Report en cuatro categorías separadas: Forte ganó por mejor auto compacto; el Soul fue el mejor SUV subcompacto; el Sorento fue nombrado el mejor SUV de 3 filas; y el Sedona fue el mejor minivan.