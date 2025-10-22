Un nuevo y audaz diseño anuncia la segunda generación del Kia Telluride

La filosofía de diseño Opposites United combina los contrastes de la naturaleza y la humanidad, y los aplica al icónico SUV de Kia.

Las imágenes de adelanto sugieren ángulos pronunciados, iluminación LED con mapa estelar y una presencia imponente.

IRVINE, Calif., 22 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Sugerente, cautivador e icónico, Kia revela las primeras imágenes teaser del nuevo SUV Telluride del 2027 antes de su debut mundial en el próximo Salón del Automóvil de Los Ángeles. El 20 de noviembre, Kia América presentará uno de los vehículos más esperados del año y la segunda generación de uno de los vehículos más exitosos de la marca en su historia.

KIA LANZA IMÁGENES TEASER DEL NUEVO TELLURIDE 2027

Firmemente arraigado en el lenguaje de formas "Opposites United" de Kia, que abarca los contrastes entre la naturaleza y la humanidad, las imágenes teaser insinúan una silueta erguida y de hombros cuadrados, enmarcada por delgadas luces LED verticales bañadas en rojo y ámbar. Inspirado en la ciudad homónima de Colorado, los pliegues triangulares agresivamente definidos en los guardabarros se asemejan a las facetas cinceladas de un diamante y capturan la esencia de las imponentes Montañas Rocosas.

Un capó ancho con líneas limpias y rectas establece una presencia imponente. En la parte trasera, la línea de cintura se eleva sutilmente para interceptar el pilar D, que se inclina hacia adelante, sugiriendo movimiento incluso cuando el vehículo está parado. Las inserciones negras en la parte superior del pilar hacen que la línea plana del techo parezca flotar sobre las ventanas. Las amplias superficies de los guardabarros le dan al vehículo una presencia firme y autoritaria, mientras que los contornos fluidos de la carrocería le dan una forma elegante al perfil lateral.

Todos los detalles del nuevo Kia Telluride del 2027 se anunciarán durante la conferencia de prensa de Kia en el Salón del Automóvil de Los Ángeles, programada para el 20 de noviembre a las 9:00 a. m., hora del Pacífico. Se podrá ver una transmisión en vivo enwww.kia.com y los canales sociales de Kia América: X/Kia and YouTube

Kia América – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo por TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de más de 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios autos y SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com . Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert .

* Algunos modelos del SUV totalmente eléctrico de tres filas EV6 y EV9 del 2025, el Sportage (excluye los modelos HEV y PHEV), el Sorento (excluye los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en los Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y global.

