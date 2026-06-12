El Kia Telluride X-Pro del 2027 es elegido el vehículo familiar favorito

El Kia K4 Hatchback GT-Line Turbo del 2026 fue nombrado el vehículo económico favorito

IRVINE, Calif., 12 de junio 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --- Kia America anunció hoy que dos de sus vehículos, el completamente rediseñado Telluride X-Pro del 2027 y el K4 Hatchback GT-Line Turbo del 2026, han sido galardonados con los máximos honores por la Midwest Automotive Media Association (MAMA) durante su Rally de Primavera 2026, celebrado del 19 al 21 de mayo en Road America, Elkhart Lake, Wisconsin. El Telluride X-Pro del 2027 fue nombrado Vehículo Familiar Favorito de MAMA, mientras que el K4 Hatchback GT-Line Turbo del 2026 recibió el premio al Vehículo Económico Favorito de MAMA.

KIA OBTIENE DOBLE PREMIO EN EL RALLY DE PRIMAVERA DE LA ASOCIACIÓN DE MEDIOS AUTOMOTRICES DEL MEDIO OESTE (MAMA)

«Estos premios de MAMA reflejan el compromiso constante de Kia de ofrecer vehículos que conecten con una amplia gama de clientes», declaró Eric Watson, vicepresidente de Ventas de Kia América. "El Telluride sigue marcando la pauta en el segmento de los SUV familiares gracias a su diseño refinado, amplitud y tecnología avanzada. Y el K4 Hatchback aporta estilo, versatilidad y una excelente relación calidad-precio al segmento de los compactos. Nos sentimos honrados de que ambos modelos hayan sido reconocidos por el prestigioso grupo de periodistas automotrices de MAMA."

Nombrado el vehículo familiar favorito de MAMA, el completamente rediseñado Telluride del 2027 continúa su legado como referente en el segmento de los SUV medianos. Con un estilo audaz, asientos disponibles en tres filas, una generosa capacidad de carga y un conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor[1], el Telluride está diseñado para satisfacer las necesidades de las familias modernas. Materiales interiores de primera calidad, sistema de info-entretenimiento intuitivo y tracción integral disponible[2] Esto aumenta aún más su atractivo tanto para la conducción diaria como para los viajes de larga distancia.

El K4 Hatchback del 2026 fue galardonado como Vehículo Asequible Favorito por MAMA, lo que subraya su excelente relación calidad-precio y su atractivo diseño. Diseñado para clientes que buscan practicidad sin renunciar a nada, el K4 Hatchback ofrece un espacio de carga versátil, un rendimiento eficiente y funciones de conectividad avanzadas. Su estilo contemporáneo y su precio accesible lo posicionan como un modelo destacado dentro de la competitiva categoría de hatchbacks compactos.

El Rally de Primavera anual de MAMA reúne a medios de comunicación y fabricantes del sector automotriz para evaluar vehículos en carreteras públicas y en Road America, uno de los principales circuitos de automovilismo del país. Los premios se otorgan mediante votación de los periodistas automotrices miembros de MAMA.

Kia America – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los modelos EV6 y EV9, SUV eléctricos de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

[1] Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

[2] Ningún sistema, por muy avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor ni todas las condiciones de la carretera. Conduzca siempre con precaución.

FUENTE Kia America