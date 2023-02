Kigen e Skylo trabalham juntas para expandir o potencial do 5G IoT com a conectividade de eSIM e satélite

LONDRES, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Kigen, a líder global em segurança na habilitação de IoT com suas soluções de tecnologia SIM, eSIM e iSIM, e Skylo, uma operadora de rede de satélite, ou Rede Não Terrestre (NTN), focada em conectar qualquer coisa em qualquer lugar, estão juntas para facilitar a integração de conectividade por satélite para os fabricantes de dispositivos, permitindo transições contínuas entre conectividade por celular e satélite através do perfil SIM da Skylo. Essa combinação é especialmente atraente para dispositivos utilizados em ambientes desafiadores, onde confiar apenas em redes celulares terrestres pode ser um problema, e está sendo adotada pelos líderes de mercado em tecnologia robusta, a Bullitt.

Essa forma inovadora de conectividade por satélite potencializa os mais recentes padrões da 3GPP NB-NTN. Skylo escolheu a Kigen por várias razões: como um facilitador flexível e rápido de soluções SIM digitais, comprovadas com mais de dois bilhões de SIMs, as principais operadoras integram e adotam a Kigen. Tal fato está alinhado com o foco no crescimento do mercado celular e no desbloqueio de novos casos de uso seguro da IoT para melhorar a experiência do cliente com o future fo SIM.

"Não precisamos de nenhuma mudança de comportamento quando você usa nossa rede de satélite, em comparação com a sua rede celular terrestre", disse o dr. Andrew Nutall, diretor de tecnologia da Skylo. "Para tal, trabalhar com a Kigen nos permitiu tornar nossa rede extremamente acessível usando as mesmas cadeias de suprimentos e processos que estão bem estabelecidos em todo o setor celular atualmente, exigindo mínima ou nenhuma mudança de comportamento para fabricantes de dispositivos que desejam construir a conectividade Skylo em seus dispositivos ou para empresas que desejam adicionar conectividade via satélite a seus dispositivos de IoT compatíveis".

A Skylo se baseia em padrões estabelecidos e abertos de 3GPP, usando satélites existentes com espectro licenciado juntamente com modems dentro de dispositivos, sem exigir hardware e protocolos personalizados. Por se basear em padrões, a Skylo é 100% interoperável com todas as operadoras terrestres atuais, e seu sistema patenteado de NTN RAN, Núcleo, gerenciamento e provisionamento de SIM, e toda a pilha de tecnologia de ponta a ponta se apoia nos padrões para tornar a conectividade via satélite tão simples quanto escolher a operadora e o plano de dados corretos.

"O serviço da Skylo permitiu que os dispositivos celulares usando nossos SIMs estendessem a cobertura dos usuários aos satélites", disse Loic Bonvarlet, vice-presidente sênior de Marketing de Produtos da Kigen. "Esse é um grande passo para democratizar a conectividade global. Usar os mesmos processos de contratação, provisionamento e autenticação de SIM com os quais nossos clientes da OEM estão familiarizados permite que eles consigam produtos inovadores mais rapidamente".

A Kigen e a Skylo estarão juntas no Mobile World Congress de 2023 em Barcelona, na semana de 27 de fevereiro a 1º de março. Junte-se ao 5G IoT Summit no MWC de 2023 em 1º de Março no Salão 7 do Teatro 6, das 13 às 15 horas (CET), para ver Kigen e Skylofalando de soluções e ações no palco.

Sobre a Kigen

Na Kigen, nós simplificamos o futuro da segurança da conectividade. Da forma mais simples possível. Juntamente com nossos parceiros e clientes, nós estamos liberando novas oportunidades à medida que o SIM integrado (iSIM) e o eSIM se tornam a principal escolha para a segurança de dispositivos conectados. Nossos produtos SIM OS líderes do setor habilitam mais de dois bilhões de SIMs. Nosso provisionamento de SIM remoto GSMA-certified e os serviços de eSIM ampliam esse impulso, posicionando-nos ainda mais entre os cinco principais fornecedores de eSIM do mundo. Como uma empresa baseada no ARM, nós trazemos uma abordagem ecossistêmica para impulsionar a inovação e a colaboração. Saiba mais sobre #futureofSIM em @Kigen_Ltd no Twitter e LinkedIn ou fale com um membro de nossa equipe abaixo.

Sobre a Skylo

A Skylo Technologies é um provedor de serviços NTN com sede em Palo Alto, Califórnia, cujo serviço permite que modems e dispositivos celulares se conectem diretamente pelos satélites existentes. Os dispositivos conectados por satélite são gerenciados e fornecidos pela NTN vRAN comercial da Skylo, com uma estação base e núcleo desenvolvidos em nuvem com base em padrões 3GPP. A Skylo trabalha com operadoras de satélite existentes, operadoras de rede móvel terrestres e fabricantes de dispositivos para oferecer aos assinantes uma solução de conectividade em qualquer lugar e a qualquer hora, que circule perfeitamente entre redes terrestres e de satélite. O foco da Skylo é permitir serviços conectados para pessoas ao ar livre e fluxos de trabalho conectados para máquinas no trabalho em setores críticos, como agricultura, marítimo, logística, mineração e outros, além de dispositivos de consumo de mercado de massa. Para mais informações, acesse www.skylo.tech ou entre em contato por [email protected].

FONTE Kigen

