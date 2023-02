Kigen et Skylo collaborent pour développer l'eSIM et la connectivité par satellite afin d'étendre le potentiel de l'IoT 5G

LONDRES, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- Kigen , un leader mondial de la sécurité dans le domaine de l'habilitation de l'IoT avec ses solutions technologiques SIM, eSIM et iSIM et Skylo , un opérateur de réseau satellitaire ou non terrestre (NTN) axé sur la connexion de tout, partout, facilitent ensemble l'intégration de la connectivité satellitaire pour les fabricants d'appareils, en permettant des transitions fluides entre la connectivité cellulaire et satellitaire via le profil SIM de Skylo. Cette combinaison est particulièrement intéressante pour les appareils utilisés dans des environnements difficiles, où le recours aux seuls réseaux cellulaires terrestres peut s'avérer problématique, et elle est adoptée par les leaders du marché des technologies robustes, comme Bullitt .

Cette forme révolutionnaire de connectivité par satellite s'appuie sur les dernières normes 3GPP NB-NTN. Skylo a choisi Kigen pour plusieurs raisons : il s'agit d'un fournisseur de solutions SIM numériques flexible et en évolution rapide, qui a fait ses preuves avec plus de deux milliards de cartes SIM, et ses solutions sont déjà intégrées et adoptées par les principaux opérateurs. Cela s'inscrit dans le cadre d'un objectif de croissance du marché cellulaire et de déblocage de nouveaux cas d'utilisation IoT sécurisés pour une expérience client améliorée correspondant au futur de la SIM.

"Aucun changement de comportement n'est requis lorsque vous utilisez notre réseau satellitaire au lieu d'un réseau cellulaire terrestre, a déclaré le Dr Andrew Nutall, directeur de la technologie de Skylo. La collaboration avec Kigen nous a permis de rendre notre réseau extrêmement accessible en utilisant les chaînes d'approvisionnement et processus déjà bien établis dans l'ensemble de l'industrie cellulaire aujourd'hui. Cela représente un changement de comportement minimal, voire aucun changement, pour les fabricants d'appareils qui veulent intégrer la connectivité de Skylo dans leurs appareils ou pour les entreprises qui veulent ajouter la connectivité par satellite à leurs appareils IoT compatibles".

Skylo se base sur les normes 3GPP établies et ouvertes, en utilisant les satellites existants avec un spectre sous licence ainsi que les modems déjà intégrés dans les appareils, sans nécessiter de matériel et de protocoles personnalisés. Grâce à ces normes, Skylo est 100 % interopérable avec tous les opérateurs terrestres actuels. Son système breveté NTN RAN, Core, de gestion et d'approvisionnement des cartes SIM, ainsi que l'ensemble de sa technologie de bout en bout s'appuient sur les normes afin de rendre la connectivité par satellite aussi simple que de choisir le bon opérateur et la bonne offre de données.

"Le service de Skylo a permis aux appareils cellulaires équipés de nos SIM d'étendre la couverture des utilisateurs aux satellites, a déclaré Loic Bonvarlet, vice-président principal du marketing produit pour Kigen. C'est un grand pas vers la démocratisation de la connectivité mondiale. L'utilisation des mêmes processus de mise en service, d'approvisionnement et d'authentification des cartes SIM que ceux que nos clients fabricants d'équipements connaissent aujourd'hui leur permet de mettre au point des produits innovants plus rapidement".

Kigen et Skylo seront ensemble au Mobile World Congress 2023 (MWC'23) à Barcelone, la semaine du 27 février au 1er mars. Assistez au sommet sur l'IoT 5G pendant le MWC'23 le 1er mars dans le Hall 7, Théâtre 6 de 13 h à 15 h (CET) pour découvrir la présentation de Kigen et Skylo concernant leur solution et son adoption.

À propos de Kigen

Chez Kigen, nous simplifions le plus possible l'avenir de la sécurisation de la connectivité. En collaboration avec nos partenaires et nos clients, nous ouvrons de nouvelles perspectives à mesure que les cartes SIM intégrées (iSIM) et eSIM deviennent le choix le plus courant pour la sécurité des appareils connectés. Nos produits SIM OS de pointe alimentent plus de 2 milliards de cartes SIM. Notre offre de cartes SIM distantes et d'eSIM certifiées GSMA contribue à cet élan et nous placent parmi les cinq premiers fournisseurs d'eSIM au monde. En tant qu'entreprise fondée par Arm, nous nous appuyons sur une approche écosystémique pour stimuler l'innovation et la collaboration. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Twitter ( @Kigen_Ltd ) et sur LinkedIn (#futureofSIM), ou contactez un membre de notre équipe comme indiqué ci-dessous.

À propos de Skylo

Skylo Technologies est un fournisseur de services NTN basé à Palo Alto (Californie) qui offre un service permettant aux modems et aux appareils cellulaires de se connecter directement via les satellites existants. Les appareils connectés par satellite sont gérés et desservis par le vRAN NTN commercial de Skylo, qui comprend une station de base et un noyau en cloud basés sur les normes 3GPP. Skylo travaille avec les opérateurs de satellites existants, les opérateurs de réseaux mobiles terrestres et les fabricants d'appareils afin de fournir aux abonnés une solution de connectivité partout et à tout moment et un passage fluide des réseaux terrestres aux réseaux satellitaires. Skylo se concentre sur la mise en place de services connectés pour les personnes à l'extérieur et de flux de travail connectés pour les machines au travail dans des secteurs critiques tels que l'agriculture, la marine, la logistique, l'exploitation minière et autres, en plus des appareils grand public. Pour plus d'informations, consultez le site www.skylo.tech ou écrivez à [email protected] .

