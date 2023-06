Kigen et TMC collaborent pour stimuler l'innovation eSIM dans les solutions Customer Premise Equipment (CPE)

LONDRES et SHANGHAI, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Kigen , un leader mondial de la technologie eSIM (eUICC) et Tongxin Microelectronics Co. Ltd. (TMC) un fournisseur leader de solutions de semi-conducteurs, a annoncé aujourd'hui une solution eSIM grand public certifiée GSMA pour des solutions d'équipement sur site client (CPE) abordables. Les appareils CPE comblent le « dernier kilomètre » dans la fourniture de réseaux 5G pour les entreprises ou les ménages qui manquent de connectivité ou de réseaux en mouvement. Cette solution permet aux équipementiers de répondre à la demande d'une plus grande diversité d'appareils CPE 4G/5G pour le prochain milliard de connexions.

La demande des opérateurs pour l'accès sans fil fixe 5G (FWA) entraîne le besoin d'une multitude de facteurs de forme CPE. Cela inclut les appareils CPE intérieurs, sur le toit, muraux ou portables et fonctionnant sur batterie. La 5G FWA est arrivée dans des pays peuplés tels que l'Inde, le Mexique, le Nigéria, les Philippines et l'Afrique du Sud. « Les revenus cumulés mondiaux des CPE 5G FWA devraient atteindre plus de 100 milliards de dollars entre 2020 et 2030 », a déclaré Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Technology and Research. « La réduction du coût total des CPE 5G FWA fait partie intégrante de l'adoption du haut débit 5G, l'échelle et le retour sur investissement pour toutes les parties prenantes de ce segment sensible au prix. »

La solution conjointe est basée sur Système d'exploitation eSIM grand public de Kigen le système d'exploitation eSIM le plus compact au monde, sur le chipset eSIM de la série THD89 de TMC , disponible sous la forme d'un package WLCSP plus petit et utilisant Plateforme de provisionnement de SIM à distance Kigen pour les appareils IoT. Cela combine la proposition eSIM hautement efficace de Kigen et l'expertise robuste de TMC en matière de circuits intégrés de sécurité pour :

Installation facile : flux de travail de configuration simple sur le terrain pour intégrer de nouveaux appareils avec téléchargement de profil via une application associée.

flux de travail de configuration simple sur le terrain pour intégrer de nouveaux appareils avec téléchargement de profil via une application associée. Gestion CPE : meilleure expérience informatique ou administrative grâce aux téléchargements de profils numériques pour l'activation ou le changement de profil.

meilleure expérience informatique ou administrative grâce aux téléchargements de profils numériques pour l'activation ou le changement de profil. Stimuler l'innovation : les équipementiers peuvent se concentrer sur les services à valeur ajoutée grâce à une gestion de flotte rationalisée.

Cette solution conjointe est en cours d'échantillonnage avec des clients traitant des applications eSIM de point de vente (POS), de comptage intelligent et de logistique avec des appareils CPE.

« Les appareils CPE sont un catalyseur pour des déploiements mondiaux beaucoup plus importants du déploiement de la 5G et une exigence absolument essentielle pour assurer un excellent retour sur investissement 5G », a déclaré Vincent Korstanje, PDG de Kigen. « L'accent mis par Kigen sur les systèmes d'exploitation de sécurité écoénergétiques pour l'IoT s'étend désormais au marché grand public et offre un avantage en termes de délais de commercialisation en combinaison avec l'expertise de TMC en matière de puces pour évoluer rapidement. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Kigen pour fournir une solution eSIM à nos clients », a déclaré John Zou, vice-directeur général de TMC. « La solution eSIM permettra aux fabricants d'appareils de fournir à leurs clients une connectivité mondiale sans avoir à changer de carte SIM physique. Cela permettra aux fabricants d'appareils de vendre plus facilement des produits dans plusieurs pays. »

Cette solution CPE est disponible dès maintenant, et les équipementiers intéressés peuvent la voir lors du MWC Shanghai 2023 du 28 au 30 juin 2023. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://kigen.com/esim/ ou https://www.tsinghuaic.com/

À propos de Kigen

Chez Kigen, nous intégrons la sécurité pour améliorer la vie avec l'eSIM (eUICC) et iSIM la technologie dans tous les produits et données connectés. Nos produits SIM OS à la pointe de l'industrie autorisent plus de 2 milliards de cartes SIM. Nos services d'approvisionnement SIM à distance et eSIM certifiés GSMA stimulent cette dynamique, nous reconnaissant davantage comme l'un des leaders mondiaux de l'activation eSIM. En tant qu'entreprise fondée par Arm, nous apportons une approche écosystémique pour stimuler l'innovation et la collaboration. Pour plus d'informations, visitez kigen.com ou parlez-nous sur LinkedIn à propos de #futureofSIM.

À propos de TMC

TONGXIN MICRO , TSINGTENG MICRO, CHIPOWER TECH, ICIN TECHNOLOGY sont les principales entreprises d'électronique automobile et de puces intelligentes du groupe Tsinghua, dont le domaine d'activité couvre les cartes à puce, l'électronique grand public, l'électronique automobile, MCU, mémoire et dispositifs. Nous avons accumulé une technologie de R&D de pointe sur les puces et des capacités de test de plaquettes, remporté le premier prix du National Science and Technology Progress Award, CC EAL6+, GSMA SAS-UP, AEC-Q100 Grade1, ISO 26262 ASIL-D et d'autres prix et certifications. Nous avons près de 300 brevets autorisés et sommes devenus un fournisseur leader de solutions de semi-conducteurs.

