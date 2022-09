Kimberly Nelson é nomeada presidente da Kemin Nutrisurance

Membro da terceira geração da família Nelson está preparada para liderar a empresa de tecnologias de processamento e alimentos para animais de estimação

DES MOINES, Iowa, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Kemin Industries, fabricante global de ingredientes dedicada a transformar de forma sustentável a qualidade de vida diária de 80% do mundo com seus produtos e serviços, nomeou Kimberly Nelson, membro da terceira geração da família fundadora da Kemin, como presidente da Kemin Nutrisurance, a unidade de negócios de alimentos para animais de estimação e tecnologias de processamento da empresa.

A Kemin, uma empresa de propriedade e operação familiares, foi fundada pelos avós de Kimberly, R.W. e Mary Nelson, há 61 anos. Ela está na Kemin há sete anos, mais recentemente ocupando o cargo de gerente geral da Kemin Nutrisurance na América do Norte. Durante sua gestão, a unidade de negócios global registrou um crescimento de vendas de dois dígitos, apesar dos desafios da pandemia da COVID-19 e seu impacto sobre a cadeia de suprimentos.

"Estou muito feliz por liderar a Kemin Nutrisurance e imensamente orgulhosa por continuar o importante trabalho que minha família desenvolveu nas últimas seis décadas", disse Kimberly. "Como dona de um animal de estimação, estou particularmente empolgada por fazer parte desta unidade de negócios e espero continuar nosso sucesso e expandi-lo para consolidar ainda mais nossa posição como líder do setor."

Antes de ingressar na Kemin Nutrisurance, Kimberly foi presidente da Kemin Textile Auxiliaries, operando sob a marca Garmon Chemicals, que oferece soluções químicas totais para o setor de jeans e vestuário. Ela ajudou a liderar a aquisição da Garmon Chemicals no início de 2018 e ocupou o cargo de gerente de desenvolvimento de negócios e, posteriormente, gerente geral da Kemin Textile Auxiliaries na Índia.

"Tenho o prazer de promover Kimberly Nelson como presidente da Kemin Nutrisurance, uma vez que ela demonstrou a liderança voltada para as pessoas e a habilidade comercial necessárias para comandar nossa empresa de alimentos para animais de estimação e processamento", disse David Raveyre, presidente mundial do grupo Kemin Industries. "A Kimberly tem um excelente histórico de liderança em inovação e demonstrou sua capacidade de comandar efetivamente uma unidade de negócios global. Com os resultados que já apresentou, estou seguro de que ela continuará o impressionante legado da família Nelson e da Kemin."

Kimberly atuou cinco anos na área de marketing em Hong Kong antes de ingressar na Kemin em 2017. Ela é bacharel pela Northwestern University e mestre pela Savannah College of Art and Design.

Kimberly Nelson iniciará sua nova função em outubro de 2022, e Alberto Muñoz, atualmente diretor de marketing da Kemin Nutrisurance, ocupará seu cargo anterior como gerente geral da unidade de negócios na América do Norte.

Sobre a Kemin Industries

A Kemin Industries (www.kemin.com) é uma fabricante global de ingredientes dedicada a transformar de forma sustentável a qualidade de vida diária de 80% do mundo com seus produtos e serviços. A empresa fornece mais de 500 ingredientes especializados para indústrias de saúde e nutrição humana e animal, alimentos para animais de estimação, aquicultura, nutracêutica, tecnologias alimentares, tecnologias de cultivo, tecnologias têxteis, biocombustível e vacinas para animais.

Há mais de meio século, a Kemin se dedica a usar a ciência aplicada para enfrentar os desafios do setor e oferecer soluções de produtos para clientes em mais de 120 países. A Kemin oferece ingredientes para alimentar uma população cada vez maior com seu compromisso com a qualidade, a segurança e a eficácia dos alimentos, rações e produtos para a saúde.

Fundada em 1961, a Kemin é uma empresa privada, de propriedade e operação familiares, com mais de três mil funcionários e operações globais em 90 países, incluindo fábricas na Bélgica, Brasil, China, Egito, Índia, Itália, San Marino, Singapura, África do Sul e Estados Unidos.

© Kemin Industries, Inc. e seu grupo de empresas 2022. Todos os direitos reservados. ® TM Marcas registradas da Kemin Industries, Inc., U.S.A.

Certas declarações, rotulagem e alegações referentes aos produtos podem diferir dependendo da localização geográfica ou conforme exigido pelo governo.

