Kin + Carta nomeia Hasemeyer novo CEO do grupo na região das Américas

CHICAGO, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A consultoria global de transformação digital Kin + Carta nomeou Adam Hasemeyer como CEO do grupo na região das Américas, após a promoção de Kelly Manthey para CEO global em agosto deste ano.

A missão de Hasemeyer é desenvolver e executar a visão estratégica para o negócio de consultoria em transformação digital da Kin + Carta nas Américas e dar continuidade ao forte crescimento da empresa na região.

Hasemeyer assume o cargo de CEO, deixando sua função de presidente do território ocidental na Kin + Carta, na qual seu foco principal era o crescimento, liderando a aquisição e integração da Cascade Data Labs; principais esforços de expansão na América Latina; assessoria na aquisição da Octain AI; e liderança da plataforma de responsabilidade da Kin + Carta na região das Américas.

Hasemeyer tem 17 anos de experiência na área de transformação digital. Ele iniciou sua carreira na Spire Digital, uma consultoria em transformação digital adquirida pela Kin + Carta em 2019. Ele ingressou na Spire Digital em 2005 como um novo analista de negócios, subindo rapidamente para a liderança da equipe de crescimento, onde atuou de 2012 a 2016. Durante esse período, ele transformou a Spire Digital de uma empresa local centrada em CMS em uma consultoria regional especializada em tecnologias móveis.

Hasemeyer tornou-se presidente da Spire Digital em 2016, para a qual estabeleceu centros de serviços na América Latina, desenvolveu uma cultura de filantropia e levou a organização a 53% de CAGR e 127% de crescimento do lucro operacional anual de 2016 a 2020. Hasemeyer liderou a venda da Spire Digital para a Kin + Carta em 2019 e assumiu o cargo de presidente e CEO da Spire Digital, garantindo a certificação independente B Corp logo em seguida. Em 2021, Hasemeyer assumiu seu cargo atual como presidente de território ocidental na Kin + Carta.

Manthey declarou: "Adam é uma parte fundamental da jornada de crescimento da Kin + Carta há muitos anos, e não há alguém melhor para orientar nossa operação nas Américas em nossos ambiciosos planos de crescimento. Nos últimos 17 anos, Adam acumulou uma experiência inestimável no setor de DX, e liderou aquisições e esforços de expansão global durante toda sua carreira. Ele é ideal para fortalecer ainda mais nossos esforços na região das Américas."

Hasemeyer acrescentou: "A Kin + Carta está construindo uma empresa com a firme crença de que pode ser uma força para fazer o bem, equilibrando o lucro, pessoas e o planeta com cada decisão e oferecendo as melhores soluções a nossos clientes em tecnologia, dados e experiência. Kelly estabeleceu uma base incrível durante o tempo que ocupou esse cargo, e estou animado para dar continuidade ao forte crescimento na região."

Sobre a Kin + Carta:

A Kin + Carta é uma consultoria global de transformação digital dedicada a trabalhar ao lado de nossos clientes para construir um mundo que funcione melhor para todos.

Nossos dois mil estrategistas, engenheiros e cientistas de dados espalhados por todo o mundo trazem o poder conectivo de tecnologia, dados e experiência para as empresas mais influentes do mundo, ajudando-as a acelerar sua trajetória digital, inovar com rapidez, modernizar seus sistemas, capacitar suas equipes e otimizar o crescimento contínuo.

Como uma empresa com certificação B Corp, nosso foco triplo de base em pessoas, no planeta e no lucro está no centro de tudo que fazemos.

Para mais informações, acesse www.kinandcarta.com.

FONTE Kin + Carta

SOURCE Kin + Carta