Kindersport besiegt Corona-Pandemie: Fußballakademien aus 211 Ländern schlagen Kandidaten für Football for Friendship eWorld Championship vor.

MOSKAU, 4. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Am 1. Mai endete die Anmeldefrist für Kandidaten zur Teilnahme an der „Football for Friendship eWorld Championship" des sozialen Kinderprojektes „Football for Friendship" (F4F) von Gazprom. Am 14. Mai fällt der offizielle Startschuss für die Online-Meisterschaft 2021.