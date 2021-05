Le sport pour enfants bat la pandémie de coronavirus : Les académies de football de 211 pays proposent des candidats pour Football for Friendship eWorld Championship

En raison de la pandémie, le projet F4F sera à nouveau organisé comme un événement eSports cette année après 2020. Des garçons et des filles de 211 pays, âgés de 12 à 14 ans, rejoindront 32 équipes amicales pour participer au championnat électronique F4F 2021. La compétition se déroulera dans « F4F World », le simulateur de football disponible gratuitement en 27 langues pour MS Windows, Apple macOS, Android et iOS. Il peut être utilisé toute l'année par les amateurs de jeux du monde entier, gratuitement, quel que soit le championnat.

« En 2020, en raison de la COVID-19 et de ses limites, nous avons pris la décision à court terme de passer temporairement à un format numérique. Ce faisant, nous voulions nous assurer que les enfants du monde entier puissent continuer à rester connectés sous l'égide unificatrice des neuf valeurs de F4F », a expliqué Vladimir Serov, directeur mondial de Football for Friendship.

En quelques mois seulement, le simulateur multijoueur F4F World a été lancé. Il permet d'organiser en temps réel des matches internationaux par équipes. En outre, F4F a lancé une large discussion sur l'adaptation du football pour enfants aux conditions de la pandémie de coronavirus.

Les temps forts du Championship 2021 : le tirage au sort public des équipes le 14 mai, le camp international de l'amitié en ligne du 15 au 23 mai et le championnat du monde électronique 2021 Football for Friendship du 27 au 29 mai.

« J'espère sincèrement que bientôt, il ne restera plus qu'un souvenir de la pandémie et que les événements footballistiques et sportifs se dérouleront à nouveau à l'extérieur, au grand air, au soleil et en pleine action. Néanmoins, nous entrons dans une nouvelle ère numérique dans laquelle nous utilisons activement des formats de communication hybrides", a déclaré Frank Ludolph, chef de la division de l'éducation footballistique de l'UEFA, fin 2020.

