King Steel, de Taiwan, une forças com BASF em economia circular de baixo carbono

TAICHUNG, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A líder em maquinários para o setor calçadista King Steel Machinery, a empresa química alemã BASF e a fabricante de elastômeros Otrajet assinaram um acordo de desenvolvimento conjunto (JDA, sigla em inglês) para desenvolver processos econômicos de energia que permitam a fabricação de produtos 100% recicláveis. Combinando o conhecimento em projetos de injetoras de plástico, espuma física e materiais elásticos de polímeros especiais, os produtos fabricados pelas empresas atenderão às demandas do setor de calçados, peças automotivas, brinquedos, equipamentos esportivos e produtos domésticos, ao mesmo tempo em que oferecerão soluções em neutralidade de carbono, economia circular e ESG.

"Após anos de desenvolvimento, lançamos a NexCell® , a primeira solução de injeção de elastômero de espuma fluida supercrítica do mundo – para injetar energia em economias circulares e esforços sustentáveis globais", disse Jim Chen, gerente geral da King Steel. "Estou entusiasmado em cooperar com a BASF e a Otrajet em ESG e desenvolver produtos seguros e que reduzam a emissão de carbono, no intuito de construir uma sociedade e uma ecologia sustentáveis."

"Com o apoio da tecnologia NexCell® da King Steel, estamos confiantes no desenvolvimento do mercado de soluções de materiais sustentáveis usando processos físicos de formação de espuma para substituir materiais tradicionais não recicláveis", disse Kin Wah Chay, diretor administrativo da BASF Taiwan. "Além de explorar conjuntamente as oportunidades de negócios nos setores de calçados, esportes e lazer, esperamos mais colaboração com a King Steel em materiais e processos sustentáveis para contribuir para o desenvolvimento da economia circular."

"O elastômero espumado NexCell® é 100% reciclável", disse Wayne Chen, gerente associado de desenvolvimento da Otrajet "Como o processo eliminou os agentes químicos de reticulação, os produtos podem ser reciclados em matérias-primas e retornados à fabricação, completando, assim, o quebra-cabeça da economia circular do setor de borracha e plásticos."

Em 19 de outubro, a King Steel apresentará o NexCell® em Dusseldorf, na Alemanha, na K-Fair, a maior exposição de borrachas e plásticos do mundo, e demonstrará o processo NexCell® usando materiais de poliuretano termoplástico da BASF no stand da King Steel.

Sobre a King Steel

Fundada em 1978, a King Steel trabalha no progresso da inovação de equipamentos de elastômero de espuma, lançando o primeiro SCF IMM "NexCell" do mundo para injetar nova energia na economia circular global e na gestão sustentável.

Sobre a BASF

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. Cerca de 111 mil funcionários do grupo BASF contribuem para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e quase todos os países do mundo.

Sobre a Otrajet

Fundada em 2013, a Otrajet se concentra em desenvolvimento, fabricação e marketing de elastômeros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1919514/DSC05898.jpg

CONTATO: Lilian Hsieh, [email protected]

FONTE King Steel Machinery Co., Ltd

