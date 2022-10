L'entreprise King Steel, de Taïwan, s'allie à BASF pour créer une économie circulaire à faibles émissions de carbone

TAICHUNG, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le chef de file des machines de fabrication de chaussures King Steel Machinery, l'entreprise allemande de produits chimiques BASF et le fabricant d'élastomères Otrajet ont signé un accord conjoint de développement pour l'élaboration de processus d'économie d'énergie favorisant la fabrication de produits recyclables à 100 %. En combinant l'expertise dans la conception de machines d'injection plastique, de moussage physique et de matériaux élastiques spéciaux en polymère, les produits fabriqués par les entreprises répondront aux besoins de l'industrie dans les domaines des chaussures, des pièces d'automobile, des jouets, de l'équipement de sport et des produits ménagers, tout en offrant des solutions de carboneutralité et d'économie circulaire qui tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Taiwan’s King Steel Joins Forces with BASF on a Low-Carbon Circular Economy

« Après des années de développement, nous avons lancé NexCell®, la première solution d'injection d'élastomère à mousse de fluide supercritique au monde, pour insuffler de l'énergie dans les économies circulaires et les efforts mondiaux durables, a déclaré Jim Chen, directeur général de King Steel. Je suis ravi de coopérer avec BASF et Otrajet dans le domaine des facteurs ESG et pour mettre au point des produits sécuritaires qui réduisent les émissions de carbone, dans le but de construire une société et une écologie durables. »

« Avec le soutien de la technologie NexCell® de King Steel, nous avons confiance dans le développement de solutions de matériaux durables utilisant des processus de moussage physique pour remplacer les matériaux non recyclables traditionnels, a déclaré Kin Wah Chay, directeur général de BASF à Taïwan. En plus d'explorer conjointement les possibilités d'affaires dans les industries de la chaussure, des sports et des loisirs, nous nous réjouissons à l'idée de collaborer davantage avec King Steel sur les matériaux et les processus durables afin de contribuer au développement de l'économie circulaire. »

« La mousse élastomère NexCell® est entièrement recyclable, a ajouté Wayne Chen, directeur adjoint du développement chez Otrajet. Comme le processus permet d'éliminer les agents de liaison chimique, les produits peuvent être recyclés en matières premières et retournés à la fabrication, complétant ainsi le casse-tête de l'économie circulaire de l'industrie du caoutchouc et des plastiques. »

Le 19 octobre, King Steel dévoilera la solution NexCell® à Dusseldorf, en Allemagne, à la foire K, la plus grande exposition des secteurs du caoutchouc et du plastique au monde, et présentera le procédé NexCell® à l'aide des matériaux de polyuréthane thermoplastique de BASF, au kiosque de King Steel.

À propos de King Steel

Fondée en 1978, King Steel se concentre sur les progrès de l'innovation dans le domaine de l'équipement à base de mousse élastomère, en commercialisant la première machine à injection de fluide supercritique au monde, « NexCell », pour donner un nouveau souffle à l'économie circulaire mondiale et à la gestion durable.

À propos de BASF

Chez BASF, nous produisons des produits chimiques pour un avenir durable. Nous combinons réussite économique avec protection de l'environnement et responsabilité sociale. Environ 111 000 employés du Groupe BASF travaillent à la réussite de nos clients dans pratiquement tous les secteurs d'activité et presque tous les pays du monde.

À propos d'Otrajet

Fondée en 2013, Otrajet se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation d'élastomères.

