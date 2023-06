King Street et Bowery étoffent la plateforme immobilière paneuropéenne de logistique du dernier kilomètre

La plateforme entièrement intégrée récemment mise en place a acquis 10 actifs sur cinq marchés en France et en Allemagne

LONDRES, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- King Street Capital Management (« King Street »), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, et Bowery , une société d'investissement et de gestion d'actifs spécialisée dans l'immobilier logistique européen, ont élargi leur portefeuille d'actifs logistiques urbains du dernier kilomètre par l'intermédiaire de Voyage, leur coentreprise. La plateforme récemment lancée, qui se consacre aux marchés liquides en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, comprend 10 actifs pour un total de 120 000 mètres carrés sur cinq marchés.

Paul Brennan, directeur général et co-responsable de l'immobilier chez King Street, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Bowery et de lancer cette plateforme paneuropéenne de gestion du dernier kilomètre afin de remédier au déséquilibre entre l'offre et la demande dans le secteur et de nous développer sur les principaux marchés européens. Après la dislocation du marché l'année dernière, nous cherchons à tirer parti de la rectification des prix dans le secteur, malgré les forts vents contraires séculaires et la protection intégrée contre les baisses grâce à l'agrégation des actifs du dernier kilomètre. »

Dans le cadre de cette plateforme, l'équipe immobilière européenne de King Street travaille en étroite collaboration avec Bowery, fondée par Jean-Marie Caillon, qui, en tant qu'ancien directeur général de Logicor pour les acquisitions en Europe, dirige une équipe de professionnels chevronnés de l'immobilier logistique en charge du sourcing, de l'acquisition et de la gestion des actifs pour le compte de Voyage.

« Au-delà de la croissance continue du commerce électronique qui exige des solutions logistiques efficaces, les chaînes d'approvisionnement ont répondu aux défis internationaux en délocalisant leurs opérations et leurs stocks à court terme, ce qui a mis à rude épreuve le stock d'actifs logistiques disponibles, a ajouté M. Caillon. Alors que cette dynamique de marché se poursuit, nous pensons qu'il existe de nombreuses opportunités de soutenir le secteur européen de la logistique en tirant parti de l'expérience opérationnelle approfondie de Bowery associée à l'expertise de King Street en matière de souscription et à sa capacité d'exécution. »

Voyage cherche à remédier à la pénurie d'offre dans les régions ciblées et à obtenir une hausse des loyers du marché grâce à une gestion proactive des actifs et à une remise en état, en mettant l'accent sur l'amélioration des critères ESG de l'immobilier par le biais d'une plateforme entièrement intégrée. Voyage cherche à exploiter sa capacité à fournir une rapidité et une certitude d'exécution combinées à des solutions créatives répondant aux besoins de liquidité des vendeurs. Depuis sa création, Voyage a acquis des actifs à Paris et à Lille, en France, et sur divers marchés établis en Allemagne. Voyage continue d'étendre sa présence en investissant dans des centres logistiques européens bien établis, ce qui lui permet d'accroître stratégiquement son portefeuille sur les principaux marchés liquides.

À propos de King Street

King Street Capital Management est une société mondiale de gestion de placements fondée en 1995 qui gère des actifs d'une valeur d'environ 22 milliards de dollars américains sur les marchés publics et privés. La société allie la recherche fondamentale et rigoureuse au trading tactique et aux capacités de sourcing différenciées pour identifier les opportunités d'investissement complexes et incomprises dans les classes d'actifs, en amont et en aval de la structure du capital. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web www.kingstreet.com .

À propos de Bowery

Fondée en 2020, Bowery est une société paneuropéenne d'investissement et de gestion d'actifs qui couvre l'ensemble du spectre de l'immobilier logistique. Bowery a des bureaux à Londres et à Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boweryeurope.com

