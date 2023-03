Kingsware schließt die Finanzierungsrunde C+ in Höhe von fast 500 Millionen RMB ab; staatliche Unternehmen investieren in die RPA-Branche.

ZHUHAI, China, 6. März 2023 /PRNewswire/ -- Am 3. März 2023 hat Zhuhai Kingsware Information Technology Co. (im Folgenden als „Kingsware" bezeichnet) erfolgreich seine Serie-C-Finanzierungsrunde und eine neue Produktkonferenz in der Stadt Zhuhai mit dem Thema „neue Produktivität – neues Kapitel" abgehalten. Auf der Sitzung gab Kingsware offiziell bekannt, dass das Unternehmen im Dezember 2022 rund 500 Millionen RMB in einer Serie-C-Finanzierung eingeworben hat. Mit CDB Capital als Hauptinvestor, Wenrun Investment (Wens Capital), Guangdong Finance Fund, CICC Capital, SGUNWEI Capital, JUNSAN Capital, ZHENGLING VENTURE CAPITAL und anderen Institutionen, die sich als Folgeinvestoren beteiligten, war die Finanzierungssumme die höchste im Jahr 2022 für chinesische Unternehmensdienstleistungen.

Laut Kingsware werden die Mittel hauptsächlich dazu verwendet, die Forschung und Entwicklung der „RPA+X"-Produktmatrix zu beschleunigen und damit das ökologische „1+N"-Layout des Unternehmens zu verbessern. Neben seiner führenden Position in der Finanzbranche wird Kingsware seine Kompetenzen auf andere Branchen ausweiten und seine Führungsposition im RPA-Bereich weiter ausbauen.

In der Sitzung zur Einführung neuer Produkte führte Kingsware die neuen, verbesserten Funktionen und Features des Kernprodukts K-RPA ein und veröffentlichte zentral neue Produkte des virtuellen digitalen menschlichen Sekretärs, des intelligenten internen Steuerungsmanagementsystems der Bank, der zentralisierten Managementplattform für die Einreichung von Zulassungsanträgen, des Vor-Ort-Verwaltungssystems für Rechenzentren und der Lehr- und Schulungsplattform für die digitale Transformation K-EE von Kingsware. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Produktmatrix „RPA+X" von Kingsware kontinuierlich weiter ausgebaut und verbessert und der Branche damit die innovative Fähigkeit von Kingsware als RPA-Experte auf Unternehmensebene sowie seine Entschlossenheit demonstriert, seine Unternehmensstrategie „Tausende von Branchen bedienen, die digitale Wirtschaft unterstützen und ein digitales China aufbauen" umzusetzen.

Darüber hinaus kündigte Kingsware an, dass es im Jahr 2022 Mitglied des Information Technology Application Innovation Working Committee wurde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben seine Produkte das Informations- und Innovationsökosystem vollständig unterstützt. Unter der Leitung der „unabhängigen Innovation der Kerntechnologie" und anderen relevanten nationalen Richtlinien wird das Unternehmen schrittweise die gegenseitige Zertifizierung von Informations- und Innovationsprodukten in der gesamten Industriekette abschließen, von IT-Infrastruktur über Basissoftware bis hin zu Anwendungssoftware.

SOURCE Kingsware