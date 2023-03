Kingsware clôture un tour de financement de série C+ de près de 500 millions de yuans. Les entreprises publiques investissent dans le secteur l'automatisation robotisée des processus (RPA).

ZHUHAI, Chine, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 3 mars 2023, Zhuhai Kingsware Information Technology Co. LTD (ci-après dénommée « Kingsware ») a clôturé avec succès son financement de série C ainsi que la conférence sur ses nouveaux produits qui a eu lieu dans la ville de Zhuhai et dont la thématique était « Nouvelle productivité : nouveau chapitre ». Dans le cadre de cette conférence, Kingsware a déclaré officiellement que la société avait levé environ 500 millions de yuans au cours de son tour de financement de série C de décembre 2022. Avec CDB Capital comme premier investisseur, Wenrun Investment (Wens Capital), Guangdong Finance Fund, CICC Capital, SGUNWEI Capital, JUNSAN Capital, ZHENGLING VENTURE CAPITAL et d'autres institutions faisant office d'investisseurs secondaires, le montant du financement constitue le plus gros montant de financement des services aux entreprises chinoises atteint en 2022.

Selon Kingsware, les fonds seront principalement utilisés pour accélérer la R&D de la matrice de produits « RPA+X », renforçant ainsi l'écoconception « 1+N » de la société. En plus de maintenir sa position de leader dans le secteur financier, Kingsware va étendre ses compétences à d'autres secteurs et conserver son autorité dans le domaine de la RPA.

Lors de l'événement de lancement des nouveaux produits, Kingsware a présenté les mises à jour apportées aux fonctionnalités et caractéristiques de niveau entreprise de son produit phare, K-RPA, et a lancé de manière centralisée de nouveaux produits tels qu'une secrétaire humanoïde numérique virtuelle, un système de gestion de contrôle interne intelligent des banques, une plateforme de gestion centralisée des soumissions réglementaires des banques, un système de gestion sur site des centres de données, et K-EE, la plateforme d'enseignement et de formation à la transformation numérique de Kingsware. De plus, la société a continué à construire et à améliorer sa matrice de produits « RPA+X » en prouvant une fois de plus à l'industrie sa capacité d'innovation en tant qu'expert RPA de niveau entreprise et sa détermination à mettre en œuvre sa stratégie de « servir des milliers d'industries, soutenir l'économie numérique et bâtir une Chine numérique ».

Kingsware a également annoncé avoir rejoint le comité de travail sur l'innovation en matière d'applications des technologies de l'information chinois en 2022. À l'heure actuelle, ses produits contribuent pleinement à l'écosystème de l'information et de l'innovation. Sous l'égide du principe d'«innovation indépendante pour la technologie de base » et d'autres politiques nationales pertinentes, la société va progressivement achever la certification mutuelle de compatibilité des produits d'information et d'innovation dans l'ensemble de sa chaîne industrielle, de l'infrastructure informatique et des logiciels de base aux logiciels d'application.

SOURCE kingsware