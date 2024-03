Kinnate Biopharma Inc. vende su inhibidor Pan-RAF en fase de investigación, exarafenib, a Pierre Fabre Laboratories

Kinnate ha firmado un Acuerdo de Compra de Activos ("APA", por sus siglas en inglés) con Pierre Fabre Laboratories por los derechos mundiales del exarafenib y otros activos del programa pan-RAF.

La operación se enmarca en la búsqueda de alternativas estratégicas anunciada anteriormente por Kinnate.

Esta adquisición tiene por objeto permitir a Pierre Fabre Laboratories proseguir sus esfuerzos en el campo de la oncología de precisión y ofrecerles la oportunidad de ampliar su alcance a los pacientes que necesitan terapias dirigidas en tumores sólidos, RAF y RAS.

SAN FRANCISCO y CASTRES, Francia, 4 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Kinnate Biopharma Inc. (Nasdaq: KNTE) ("Kinnate" o la "Sociedad"), empresa de oncología de precisión en fase clínica, y Pierre Fabre Médicament, SAS ("Pierre Fabre Laboratories"), actor mundial en oncología, han anunciado hoy su acuerdo para la venta del inhibidor pan-RAF en fase de investigación de la Sociedad, exarafenib, y otros activos del programa pan-RAF, de conformidad con el APP suscrito por las partes. La venta de los derechos mundiales se enmarca en la búsqueda de alternativas estratégicas anunciada anteriormente por la empresa.

"Estamos encantados de asociarnos con Pierre Fabre Laboratories, una empresa que aporta una experiencia significativa en el desarrollo y comercialización a nivel mundial de terapias dirigidas en tumores sólidos impulsados por RAF y RAS", afirma Nima Farzan, Director Ejecutivo de Kinnate. "La venta de exarafenib y de nuestros activos del programa pan-RAF a Pierre Fabre ampliará el alcance de estos programas a nivel mundial, permitiendo que las terapias dirigidas a pacientes con melanoma impulsado por NRAS y tumores sólidos impulsados por BRAF continúen desarrollándose".

"Según los datos clínicos y preclínicos generados hasta la fecha, creemos que el exarafenib puede presentar el mejor perfil de producto de su clase como inhibidor pan-RAF dirigido a tumores sólidos como el melanoma con mutación NRAS, para el que actualmente no existen terapias específicas aprobadas". La incorporación de exarafenib y otros activos del programa pan-RAF de Kinnate complementa nuestra gama actual de inhibidores de BRAF y MEK con encorafenib y binimetinib. Esta adquisición continúa expandiendo nuestra labor en oncología de precisión y nos brinda la oportunidad de ampliar nuestro alcance a los pacientes que necesitan terapias dirigidas en tumores sólidos RAF y RAS", añade Francesco Hofmann, Director de Investigación y Desarrollo de Medical Care en Pierre Fabre Laboratories .

Según los términos del APA, Pierre Fabre Laboratories ha comprado exarafenib y otros activos pan-RAF y asumirá el 100% del programa en curso y los costes asociados a estos activos. Kinnate recibirá una contraprestación total de hasta 31 millones de dólares, consistente en 500.000 dólares al cierre y un pago de 30,5 millones de dólares, condicionado a que se administre la dosis al primer paciente del primer ensayo pivotal de exarafenib o de cualquier otro activo adquirido, o a que se solicite una aprobación acelerada conforme al Programa de Aprobación Acelerada de la FDA para exarafenib o cualquier otro activo adquirido, o a que se presente una solicitud de comercialización para la aprobación reglamentaria de exarafenib o cualquier otro activo adquirido, lo que ocurra primero. Además, Pierre Fabre Laboratories asumirá hasta 5 millones de dólares de deudas comerciales por los activos transferidos. La transacción no está sujeta a condiciones de cierre y se cerró en el momento de la firma.

Tal como se anunció anteriormente en relación con la transacción de Kinnate con XOMA Corporation ("XOMA"), los accionistas de Kinnate recibirán el 100% de los ingresos netos (una vez deducidos los costes, gastos, impuestos u otras deducciones aplicables en virtud del Acuerdo de Derechos de Valor Contingente que se celebrará en relación con la transacción propuesta con XOMA (el "Acuerdo CVR") pagaderos del pago contingente de 30,5 millones de dólares, suponiendo que se produzca el cierre de la transacción propuesta con XOMA y que dichos ingresos se reciban en un plazo de cinco años a partir de la fecha de cierre de la misma, en virtud del Acuerdo CVR. No habrá ingresos netos del pago de cierre de 500.000 dólares, ya que dicho pago sólo cubrirá los gastos de la transacción.

Lazard actuó como asesor financiero de Kinnate, y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati como asesor jurídico.

Información adicional importante y dónde encontrarla

En relación con la adquisición propuesta de Kinnate, XOMA o sus filiales iniciarán una oferta pública de adquisición de todas las acciones en circulación de Kinnate (la "Oferta") de conformidad con los términos de un Acuerdo y Plan de Fusión, con fecha de 16 de febrero de 2024 (el "Acuerdo de Fusión"), entre Kinnate, XOMA y XRA 1 Corp. una sociedad de Delaware y una filial propiedad al 100% de XOMA. La Oferta aún no ha comenzado, y esta comunicación no constituye ni una recomendación, ni una oferta de compra, ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de la Sociedad ni de ningún otro valor. En la fecha de inicio de la Oferta, XOMA y su filial de adquisición presentarán ante la Securities and Exchange Commission (la "SEC") una declaración de oferta pública de adquisición en el Anexo TO, que incluirá una oferta de compra, una carta de transmisión y los documentos relacionados, y la Sociedad presentará ante la SEC una declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9. La Oferta de compra de las Acciones Ordinarias en circulación sólo se realizará de conformidad con la oferta de compra, la carta de transmisión y los documentos relacionados presentados como parte del Anexo TO. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES A LEER LOS MATERIALES DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (INCLUIDA LA OFERTA DE COMPRA, UNA CARTA DE TRANSMISIÓN Y DOCUMENTOS RELACIONADOS) Y LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD/RECOMENDACIÓN DEL ANEXO 14D-9 RELATIVA A LA OFERTA, EN SU VERSIÓN MODIFICADA O COMPLEMENTADA EN CADA MOMENTO, CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES DEBERÁN TENER EN CUENTA ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN SOBRE LA OFERTA DE SUS ACCIONES, INCLUIDOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA. Los inversores y tenedores de valores pueden obtener una copia gratuita de estas declaraciones (cuando estén disponibles) y otros documentos presentados ante la SEC en el sitio web www.sec.gov o dirigiendo dichas solicitudes al agente de información de la Oferta, que se nombrará en la declaración de oferta pública. Los inversores y tenedores de valores también pueden obtener, sin coste alguno, los documentos presentados o facilitados a la SEC por la empresa en la subsección "SEC Filings" de la sección "Financial Information" del sitio web de la empresa en https://investors.kinnate.com/.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene declaraciones prospectivas, incluyendo, pero no limitándose a, declaraciones relativas al efecto previsto de la transacción en las actividades futuras de Pierre Fabre Laboratories; declaraciones del Consejero Delegado de la Compañía y del Director de Investigación y Desarrollo de Atención Médica de Pierre Fabre Laboratories; la contraprestación que recibirá la Compañía en virtud del APP; las responsabilidades que asumirá Pierre Fabre Laboratories en virtud del APA; las convicciones y expectativas de la Sociedad y las declaraciones sobre el Acuerdo CVR; y el posible pago de ingresos a los accionistas de la Sociedad, si lo hubiera, en virtud del APP y del Acuerdo CVR, incluso con respecto a cualquier ingreso neto o pago contingente relacionado con el exarafenib o cualquier otro activo pan-RAF en virtud del APP. Estas afirmaciones pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva como, por ejemplo, "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "objetivo", "pretender", "puede", "podría", "planear", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará" y "haría", y otras expresiones similares. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos ni garantías de resultados futuros e implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los proyectados, expresados o implícitos en dichas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: la posibilidad de que varias condiciones de cierre establecidas en el Acuerdo de Fusión no se cumplan o no se apliquen, incluidas las incertidumbres sobre el porcentaje de accionistas de la Sociedad que presenten sus acciones en la Oferta; la posibilidad de que se presenten ofertas competidoras; la capacidad de la Sociedad para retener al personal clave; el riesgo de que la Oferta, la fusión de Merger Sub con la Sociedad y las demás operaciones contempladas en el Acuerdo de Fusión y en el Acuerdo CVR (conjuntamente, las "Transacciones") no se lleven a cabo a su debido tiempo, o no se lleven a cabo en absoluto, lo que podría afectar negativamente a las actividades de la Sociedad y al precio de sus acciones ordinarias; costes significativos asociados a las Transacciones propuestas; el riesgo de que cualquier litigio de los accionistas en relación con las Transacciones pueda dar lugar a costes significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; el riesgo de que las actividades relacionadas con el Acuerdo CVR no generen ningún valor para los accionistas de la Empresa; y otros riesgos e incertidumbres comentados en los informes anuales y trimestrales más recientes de la Empresa presentados ante la SEC, así como en los posteriores documentos presentados por la Empresa ante la SEC. Como consecuencia de estos riesgos e incertidumbres, los resultados reales de la empresa pueden diferir sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los logros futuros mencionados o implícitos en las previsiones contenidas en el presente documento. No hay garantías de que las transacciones propuestas se lleven a cabo. La empresa advierte a los inversores de que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva.

Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en el presente comunicado se realizan a fecha de hoy, y la empresa no asume obligación alguna de actualizar dichas afirmaciones, ya sea como resultado de acontecimientos futuros, de nueva información o de cualquier otro modo, salvo que así lo exija expresamente la ley. Todas las declaraciones prospectivas incluidas en este documento están calificadas en su totalidad por esta declaración cautelar.

