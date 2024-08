Kinoerlebnis für unterwegs: Dangbei stellt auf der IFA 2024 seinen ersten mobilen Projektor vor

Der Dangbei Freedo setzt neue Maßstäbe für mobiles Entertainment zu jeder Zeit an jedem Ort

BERLIN, 29. August 2024 /PRNewswire/ -- Dangbei, ein Innovator im Bereich der intelligenten Unterhaltung, wird in diesem Jahr auf der IFA, der weltweit führenden Messe für Unterhaltungselektronik, dabei sein und vom 6. bis zum 10. September seine aktuellen Produkte und jüngsten Innovationen präsentieren. Darunter ist auch der kommende Dangbei Freedo: der erste tragbare Projektor mit eingebautem Akku, integriertem Gimbal und Google TV.

Dangbei Freedo: Kinogenuss für Unterwegs

Dangbei Freedo, the brand's first portable projector designed for on-the-go entertainment Prepare to be amazed by Dangbei's stellar smart projectors at IFA 2024

Der Dangbei Freedo ist der erste tragbare Projektor von Dangbei, der für mobiles Entertainment unterwegs entwickelt wurde. Mit einem integrierten 60Wh-Akku bietet der Freedo ein langanhaltendes und beeindruckendes Filmerlebnis ohne Abhängigkeit von einer kabelgebundenen Stromquelle. Sollte der Akku unterwegs einmal zur Neige gehen, unterstützt ein USB-Typ-C-Anschluss das Aufladen über eine Powerbank im mobilen Einsatz. So wird jede laue Sommernacht zum Kinoerlebnis unter freiem Sternenhimmel. Das stylische, kompakte Design in Verbindung mit dem geringen Gewicht ermöglicht zudem eine einfache Handhabung. Mit dem stoßfesten und recyclebaren EPP-Gehäuse sowie der Staubschutztasche ist der Freedo für jedes Outdoor-Kinoabenteuer bestens gerüstet, egal ob beim Camping, bei der Gartenparty oder beim Ausflug in die Natur. Dieser kleine und mobile Google-TV-Projektor ermöglicht den Zugang zu Live-Sport, Filmen oder Dokumentationen an nahezu jedem Ort.

Erstmals in der Firmengeschichte kombiniert Dangbei einen Projektor mit einem völlig neuartigen Stativ: Dieses ermöglicht dem Freedo eine Neigung um mehr als 100 Grad, sodass das Bild auf unebenem Untergrund ohne zusätzliche Stützen perfekt auf die Projektionsfläche ausgerichtet werden kann. Aber nicht nur im Freien macht der Freedo eine hervorragende Figur. Der neue Ständer ermöglicht auch eine einfache Ausrichtung des Bildes in Innenräumen an Decken oder Wänden. So findet jeder Filmliebhaber die ideale Projektionsfläche für einen gemütlichen Kinoabend unter dem Sternenhimmel oder für einen entspannten Filmmarathon im Wohnzimmer.

Der Projektor deckt über 90 Prozent des DCI-P3 Farbraums ab, unterstützt HDR und liefert lebendige, naturgetreue 1080p-Bilder auf bis zu 120 Zoll. 360°-Surround-Sound und Dolby-Audio-Kompatibilität sorgen für ein immersives Mittendrin-Gefühl. Neben der Hauptfunktion als Mini-Kino für unterwegs ist der Freedo somit auch ein hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher für alle, die sich die Mitnahme eines zweiten Gerätes sparen möchten.

Wie bei allen Produkten aus dem Hause Dangbei steht auch beim Dangbei Freedo die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Mit dem InstanPro AI Image Setup verfügt der Projektor über automatisierte Funktionen wie Autofokus, automatische Trapezkorrektur, Leinwandanpassung und Hindernisvermeidung. Dies garantiert sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen eine exzellente und kinderleichte Bildeinstellung mit wenigen Handgriffen.

Weitere spannende Dangbei Produkte auf der IFA:

Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2): Das Flaggschiff des Jahres 2024 und der weltweit erste Google TV 4K-Laserprojektor

Dangbei N2: Netflix-lizenzierter Heimprojektor für ein immersives Filmerlebnis

Dangbei Atom: Der aufgrund seines kompakten Formats und seiner Funktionen beliebte ultrakompakte Laserprojektor mit Google TV.

Besuchen Sie uns auf der IFA 2024

Dangbei lädt Fachbesucher und Journalisten ein, einen persönlichen Blick auf den kommenden portablen Projektor zu werfen und die neuesten Produkte live zu erleben. Wir freuen uns, Sie auf der IFA am Stand von Dangbei begrüßen zu dürfen!

Datum: 6. bis 10. September 2024

Ort: Stand 203, Halle 21, Messe Berlin, Deutschland

Über Dangbei

Dangbei ist ein renommierter Anbieter hochwertiger Unterhaltungstechnologie, der sich auf Videoprojektoren und weitere innovative Produkte spezialisiert hat. Über 200 Millionen Menschen schenken global ihr Vertrauen Dangbei, um mit beeindruckenden Bildern und einem mitreißenden Klangerlebnis jede Umgebung in ein Zentrum für Entertainment oder Produktivität zu verwandeln.

In China gilt Dangbei als führendes Unternehmen im Bereich Großbildschirmtechnologie und bietet eine umfangreiche Auswahl an Apps und Inhalten in den Bereichen Unterhaltung, Gesundheit, Bildung und Produktivität. Dangbei gehört zu den Top 3 Marken in Bezug auf den Wert des E-Commerce-Umsatzes von Smart-Projektoren im Inland und nimmt die Position Nr. 1 in Bezug auf das Verkaufsvolumen von Laser-Projektoren ein.Weitere Informationen finden Sie unter us.dangbei.com.

