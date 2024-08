Libérez le cinéma : Dangbei dévoilera son premier vidéoprojecteur ultra-portable à l'IFA 2024

Dangbei Freedo révolutionne la manière dont les gens profitent des contenus visuels, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, sur les murs ou sur les plafonds.

BERLIN, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Dangbei, un innovateur dans le domaine du divertissement intelligent, est ravi d'annoncer sa participation à l'IFA 2024, le plus grand salon mondial consacré à l'électronique grand public. Du 6 au 10 septembre à Messe Berlin, en Allemagne, Dangbei présentera ses produits phares et ses nouvelles innovations, notamment le prochain Dangbei Freedo, son premier vidéoprojecteur portable doté d'une batterie intégrée, d'un support de cardan intégré et de Google TV.

Dangbei Freedo : Libérez le cinéma

Dangbei Freedo est le premier vidéoprojecteur portable de Dangbei conçu pour le divertissement nomade. Avec sa batterie intégrée de 60 Wh, Freedo offre une expérience de visionnage durable et immersive sans les contraintes des câbles d'alimentation. Son design compact et léger permet de le porter d'une seule main. Fourni avec un étui de transport en matériaux recyclables et résistant aux chocs, ainsi qu'un sac étanche à la poussière, Freedo est prêt pour toutes les aventures. Grâce à son port Type-C, il est possible de recharger le projecteur avec une batterie externe, prolongeant ainsi encore plus le plaisir. Que ce soit pour camping, les soirées dans un jardin ou l'exploration en plein air, ce vidéoprojecteur Google TV offre un accès ininterrompu aux films, aux sports en direct et à bien d'autres. Cela signifie que les utilisateurs peuvent terminer un film entier sur Netflix sous les étoiles, entourés par l'ambiance naturelle.

Pour la première fois, Dangbei a combiné un tout nouveau support et un projecteur, créant ainsi un mini-cinéma flexible qui peut passer de la maison à l'extérieur et des murs aux plafonds. Le support de Freedo s'incline de plus de 100 degrés, ce qui permet d'aligner facilement l'image sur l'écran de projection à l'extérieur sans accessoires supplémentaires. À l'intérieur, le projecteur peut être facilement orienté vers le plafond, idéal comme vidéoprojecteur de chambre pour les marathons des films de fin de soirée ou les animations d'histoires pour les enfants au lit.

Malgré sa petite taille, Dangbei Freedo offre des performances remarquables. Il couvre plus de 90 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et prend en charge le HDR, produisant des images 1080p éclatantes et réalistes jusqu'à 120 pouces. Le son surround à 360°, associé à la compatibilité Dolby Audio, garantit que le son puissant est à la hauteur des images impressionnantes. Au-delà de la projection, Freedo fait également office de haut-parleur Bluetooth de haute qualité, conçu pour ceux qui aiment voyager léger.

La facilité d'utilisation est une caractéristique des produits Dangbei, et Dangbei Freedo ne fait pas exception. Doté de la configuration d'image soutenue par l'IA, InstanPro, il inclut la mise au point automatique, la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, l'adaptation à l'écran et l'évitement des obstacles pour garantir des ajustements d'image rapides et sans effort. Même les débutants peuvent profiter d'une installation mains libres.

Autres produits Dangbei innovants présentés

Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) : Produit phare de 2024, premier vidéoprojecteur laser 4K Google TV au monde

Dangbei N2 : Vidéoprojecteur domestique sous licence Netflix conçu pour une expérience de visionage immersive

Dangbei Atom : Vidéoprojecteur laser ultra-compact avec Google TV, apprécié pour sa forme et ses performances

Rejoignez-nous à l'IFA 2024

Dangbei invite tout le monde à découvrir en avant-première le nouveau projecteur portable et à explorer tous les produits tendance. Nous avons hâte de vous accueillir à l'IFA !

Date : Du 6 au 10 septembre 2024

Lieu : Stand 203, Hall 21, Messe Berlin, Allemagne

À propos de Dangbei

Dangbei est un fournisseur de divertissement intelligent haut de gamme, spécialisé dans les vidéoprojecteurs et autres produits innovants. Bénéficiant de la confiance de plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde, Dangbei offre des visuels époustouflants et un son immersif, transformant les espaces en plateformes de divertissement, de travail et de vie dynamiques.

En Chine, Dangbei est leader dans le domaine des logiciels pour grands écrans, offrant une vaste bibliothèque d'applications et de contenus dans les domaines du divertissement, de la santé, de l'éducation et de la productivité. Dangbei se classe parmi les trois premières marques en termes de valeur des ventes en ligne pour les vidéoprojecteurs intelligents domestiques et occupe la première place en termes de volume des ventes pour les vidéoprojecteurs laser. Pour en savoir plus, consultez le site us.dangbei.com.

Contact avec les médias : [email protected]

