KIPLING ET SMILEY® LANCENT LA CAPSULE SS26 : RÉPANDRE LE BONHEUR DANS LE MONDE ENTIER, INSPIRER LES MARQUES ET TOUCHER LES CŒURS

ANVERS, Belgique, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Kipling lance une collaboration avec la marque de renommée mondiale Smiley® pour célébrer l'optimisme, le mouvement et la joie d'explorer. Lancée dans le cadre de la collection printemps-été 2026 de Kipling et fortement inspirée par les voyages, la nouvelle collaboration Kipling | Smiley® met à l'honneur l'idée que tout voyage - petit ou grand - commence par un sourire.

YELLOW FUN BLACK

Art M Pink Fun Blue, Cap Bag Yellow Fun Black, Seoul Lap Yellow Fun Ball et Gabb S Pink Fun Blue Seoul Lap Yellow Fun Ball et Spontaneous S Yellow Fun Black

Fabriquée dans le nylon noir froissé classique de Kipling, cette ligne est ornée de la célèbre marque Smiley®, associée à un logo Kipling subtilement ombré. Les détails comprennent des tirettes personnalisées à double marque, un singe vêtu d'un t-shirt Smiley et des roues de bagages imprimées avec l'emblématique Smiley®.

YELLOW FUN BALL

Un imprimé vibrant sur Smiley en jaune énergique associé au logo Kipling rond. Ce dessin rayonne de joie et de positivité, reflétant l'identité la plus reconnaissable de Smiley®.

PINK FUN BLUE

Une touche féminine en nylon froissé True Blue avec des bordures audacieuses en silicone fuchsia arborant l'icône Smiley® et le logo rond Kipling en relief. La mascotte du porte-clés singe rose porte un T-shirt à logo assorti.

La collaboration comprend également un sac en forme de casquette 3D qui allie un design innovant à une fonctionnalité permettant de créer un accessoire compact pour les aventures en ville ou en voyage.

Cette collaboration est le moyen idéal d'ajouter une touche de couleur, de fun et d'individualité à votre tenue quotidienne ou à votre look de voyage, ainsi qu'une touche de positivité et d'optimisme.

Ensemble, la capsule célèbre le bonheur de bouger, encourageant les explorateurs à aborder le monde avec confiance, curiosité et, toujours, avec le sourire.

Voyagez heureux. Mettez de la joie dans vos bagages. Explorez le monde avec Smiley®. La collection Kipling x Smiley® est disponible dès maintenant sur kipling.com et chez les meilleurs détaillants. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : https://eu.kipling.com/en-gb/collections/kipling-x-smiley

À PROPOS DE SMILEY®

Né en 1972, Smiley® est une marque de style de vie mondialement reconnue, fondée sur la positivité, la créativité et l'expression personnelle. En tant que marque qui transcende les cultures et les générations, Smiley® s'associe à de grandes marques mondiales pour inspirer l'optimisme et célébrer la joie de vivre.

À PROPOS DE KIPLING

Créé en 1987 à Anvers, en Belgique, Kipling est une marque internationale reconnue pour ses sacs à main légers, ses fourre-tout, ses sacs à dos, ses bagages et ses accessoires qui allient qualité, fonctionnalité et style. Grâce à son nylon froissé caractéristique et à son porte-clés singe emblématique, Kipling crée des accessoires pratiques, durables et expressifs dans les couleurs et les motifs afin d'inspirer le monde entier à vivre la lumière.

