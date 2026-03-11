-Kipling y Smiley® lanzan la Cápsula SS26: difundir felicidad en todo el mundo, inspirar marcas, conmover corazones

ANTWERP, Bélgica, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Kipling lanza una colaboración con la mundialmente reconocida marca Smiley®, que celebra el optimismo, el movimiento y la alegría de explorar. Como parte de la colección Primavera/Verano 2026 de Kipling y con una fuerte inspiración en los viajes, la nueva colaboración Kipling | Smiley® destaca la idea de que todo viaje, grande o pequeño, comienza con una sonrisa.

YELLOW FUN BLACK

Art M Pink Fun Blue, Cap Bag Yellow Fun Black, Seoul Lap Yellow Fun Ball and Gabb S Pink Fun Blue Seoul Lap Yellow Fun Ball and Spontaneous S Yellow Fun Black

Elaborada en el clásico nailon arrugado negro de Kipling, esta línea presenta la mundialmente famosa marca Smiley® combinada con un sutil logotipo de Kipling sombreado. Los detalles incluyen tiradores personalizados con la doble marca, un mono vestido con una camiseta de Smiley y ruedas de equipaje estampadas con el icónico Smiley®.

YELLOW FUN BALL

Un vibrante estampado integral de Smiley en un amarillo vibrante, combinado con el logotipo redondo de Kipling. Este diseño irradia alegría y positividad, capturando la identidad más reconocible de Smiley®.

PINK FUN BLUE

Un toque femenino en nailon arrugado True Blue con llamativos ribetes de silicona fucsia que presentan el icono de Smiley® y el logotipo redondo de Kipling en relieve. El mono rosa, la mascota del llavero, luce una camiseta con el logotipo a juego.

La colaboración también incluye un llamativo bolso 3D con forma de gorra que combina un diseño innovador con la funcionalidad para crear un accesorio compacto para aventuras urbanas o de viaje.

Esta colaboración es la manera perfecta de añadir un toque de color, diversión e individualidad a tu atuendo diario o look de viaje, además de una dosis de positividad y optimismo.

En conjunto, la cápsula celebra la felicidad del movimiento, animando a los exploradores a abrazar el mundo con confianza, curiosidad y, siempre, una sonrisa.

Viaje feliz, con alegría. Explore el mundo con Smiley®. La colección Kipling x Smiley® ya está disponible en kipling.com y minoristas selectos. Para más información, visite: https://eu.kipling.com/en-gb/collections/kipling-x-smiley

ACERCA DE SMILEY®

Nacida en 1972, Smiley® es una marca de estilo de vida reconocida mundialmente, basada en la positividad, la creatividad y la autoexpresión. Como marca que trasciende culturas y generaciones, Smiley® colabora con marcas líderes mundiales para inspirar optimismo y celebrar la alegría de vivir.

ACERCA DE KIPLING

Fundada en 1987 en Amberes, Bélgica, Kipling es una marca global conocida por sus bolsos, totes, mochilas, equipaje y accesorios ligeros que combinan calidad, funcionalidad y estilo. Con su característico nailon arrugado y su icónico llavero con forma de mono, Kipling crea accesorios prácticos, duraderos y expresivos en colores y estampados diseñados para inspirar a personas de todo el mundo a vivir con luz.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928171/Kipling_Smiley.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928172/Kipling_Smiley_Travel.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928170/Kipling_Logo.jpg