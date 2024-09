Kissflow publie son rapport 2024 sur les tendances du développement citoyen

Le rapport met en évidence l'adoption à 83 % de programmes de développement citoyen parmi les principaux responsables technologiques ; l'IA et l'automatisation sont considérées comme des moteurs essentiels de l'innovation.

WILMINGTON, Delaware, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Kissflow, une plateforme qui permet aux propriétaires de processus, alias les développeurs citoyens et les développeurs informatiques, d'automatiser les processus et les applications internes, a publié son très attendu Citizen Development Trends Report 2024, qui offre des informations précieuses sur la façon dont les organisations tirent parti du développement citoyen (DC) pour accélérer la transformation numérique.

Kissflow Citizen Development Survey 2024 - Report Highlights

Le rapport, qui s'appuie sur une enquête menée auprès de directeurs des systèmes d'information (DSI) d'entreprises de plus de 5 000 salariés, révèle des avancées significatives dans l'adoption du développement citoyen.

Le développement citoyen modifie la façon dont les organisations abordent la transformation numérique, en permettant aux employés non informaticiens de concevoir, construire et déployer des applications, des processus et des tâches à l'aide de plateformes à faible code ou sans code. Ce mouvement permet aux utilisateurs professionnels non informaticiens - connus sous le nom de « développeurs citoyens » - de créer des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques sans dépendre de l'équipe informatique.

Principales conclusions :

Adoption élevée et importance stratégique : 83 % des responsables technologiques ont mis en place un programme de développement citoyen, et 92 % reconnaissent qu'il joue un rôle essentiel dans la réalisation de leurs objectifs de transformation numérique. Parmi les personnes interrogées, 56 % ont fait du DC une initiative prioritaire et ont alloué des fonds à cet effet.

: 83 % des responsables technologiques ont mis en place un programme de développement citoyen, et 92 % reconnaissent qu'il joue un rôle essentiel dans la réalisation de leurs objectifs de transformation numérique. Parmi les personnes interrogées, 56 % ont fait du DC une initiative prioritaire et ont alloué des fonds à cet effet. Accélérer l'innovation : 62 % des personnes interrogées estiment que le développement citoyen accélère considérablement la transformation numérique, en permettant aux employés en dehors de l'informatique de construire et de déployer leurs propres solutions. Les départements des opérations et des ressources humaines sont cités comme étant les premiers à adopter le DC.

: 62 % des personnes interrogées estiment que le développement citoyen accélère considérablement la transformation numérique, en permettant aux employés en dehors de l'informatique de construire et de déployer leurs propres solutions. Les départements des opérations et des ressources humaines sont cités comme étant les premiers à adopter le DC. Avantages tangibles pour les entreprises : les entreprises réagissent plus rapidement aux évolutions du marché, innovent davantage et réduisent leurs retards en matière d'informatique. 76 % des responsables techniques s'attendent à des temps de réponse plus rapides et 75 % prévoient une personnalisation accrue des solutions, comme résultat direct de l'adoption du développement citoyen au sein de leur organisation.

: les entreprises réagissent plus rapidement aux évolutions du marché, innovent davantage et réduisent leurs retards en matière d'informatique. 76 % des responsables techniques s'attendent à des temps de réponse plus rapides et 75 % prévoient une personnalisation accrue des solutions, comme résultat direct de l'adoption du développement citoyen au sein de leur organisation. Productivité accrue : 58 % des personnes interrogées prévoient que la mise en œuvre du développement citoyen entraînera une augmentation de plus de 10 % de la productivité individuelle, grâce à la rationalisation des flux de travail et à la réduction des inefficacités.

« Le développement citoyen n'est plus un concept d'avenir. Il est déjà à l'origine de la transformation numérique d'organisations du monde entier », déclare Suresh Sambandam, CEO, Kissflow. « Les organisations qui ont été les premières à adopter ce paradigme constatent des résultats transformateurs dans l'ensemble de l'entreprise. Ce rapport montre qu'en permettant aux non-informaticiens de contribuer au développement des applications, les entreprises peuvent innover plus rapidement, réduire les retards et rester en tête sur un marché de plus en plus concurrentiel », ajoute Suresh.

Défis et préoccupations :

si le rapport souligne l'immense potentiel du développement citoyen, il identifie également les principaux défis à relever.

La sécurité des données reste la principale préoccupation de 44 % des DSI, suivie par la nécessité d'une intégration transparente avec les infrastructures informatiques existantes.

La gouvernance et le manque de formation des développeurs citoyens sont également considérés comme des défis importants que les organisations doivent relever pour libérer tout le potentiel du DC.

Retrouvez le rapport dans son intégralité sur https://kissflow.com/citizen-development/citizen-development-trends-report/

À propos de Kissflow

Kissflow est la seule plateforme qui offre à la fois des capacités no-code et low-code pour permettre aux entreprises d'automatiser leurs processus métier à grande échelle. La plateforme permet aux responsables de processus non techniques (développeurs citoyens) d'automatiser les flux de travail et les processus sans compétences en programmation, tout en fournissant aux équipes informatiques des outils pour développer des applications commerciales plus complexes. Des marques internationales telles que Pepsi, McDermott et Motorola Solutions font confiance à Kissflow, et la plateforme est reconnue comme Leader par Gartner, Forrester et G2. Fondé en 2004, Kissflow est un pionnier de l'écosystème low-code/no-code et continue d'innover dans les opérations numériques.

