Китайская медиагруппа и СМИ АСЕАН наладили партнерские отношения в целях стимулирования регионального развития

Принимающей стороной Форума выступила CMG. Мероприятие собрало около 100 гостей из 33 организаций в Китае и 14 зарубежных стран, присутствовавших на нем лично или в режиме онлайн.

Президент и главный редактор CMG Шэнь Хайсян (Shen Haixiong) произнес приветственную речь. Отмечая в этом году 30-летие диалога между Китаем и АСЕАН, Шэнь заявил, что средства массовой информации играют незаменимую роль в содействии стабильному и устойчивому развитию отношений между Китаем и АСЕАН.

«В последние годы CMG и медиа-организации стран АСЕАН участвовали в многомерном и многоуровневом обмене и сотрудничестве, что эффективно способствовало взаимопониманию и доверию между нашими народами, — заявил он. —

Основываясь на этих прочных отношениях, Шэнь также выразил желание углублять практическое сотрудничество между CMG и партнерами по АСЕАН.

«Мы надеемся на то, что наши плодотворные достижения обогатят суть нашего партнерства. Мы также надеемся, что к нам присоединятся новые медиа-организации стран АСЕАН, рассказывающие истории Китая, АСЕАН и истории об обмене и сотрудничестве между Китаем и АСЕАН объективным и добросовестным образом», — заявил Шэнь.

Секретарь Управления по коммуникационным операциям при президенте Филиппин Мартин Анданар (Martin Andanar) заявил, что Китайская медиа-группа и видеоновостное Агентство CCTV являются их надежными медийными партнерами. Он заявил, что Форум «постоянно создает более разнообразные возможности для углубления своих знаний и понимания, а также для развития сотрудничества со СМИ в условиях пандемии COVID-19».

Генеральный директор компании Star Media Group в Малайзии Алекс Йео Вай Сио (Alex Yeow Wai Siaw) подчеркнул, что общий прогресс всего региона заложил основу будущего региона в современном взаимозависимом мире. Йео заявил: «Малайзия и Китай всегда поддерживали тесные отношения, позволяя средствам массовой информации обеих сторон делиться ценными знаниями для взаимного обучения».

Главный исполнительный директор компании Mediacorp из Сингапура Тэм Лоук Кхенг (Tham Loke Kheng) в своей речи заявила, что партнерские отношения «являются ключом к внедрению инноваций и обеспечению роста для представителей СМИ по всей Азии. Именно здесь мы можем найти возможности для совместного роста». Она считает, что креативные партнерские отношения являются ключом к открытию перспективного будущего для медиаиндустрии в странах АСЕАН и Китае.

Генеральный секретарь Центра АСЕАН-Китай (ASEAN-China Centre) Чэнь Дехай (Chen Dehai) также выразил свою уверенность в будущем сотрудничестве между АСЕАН и Китаем в средствах массовой информации и в своей речи заявил следующее: «В настоящее время отношения между АСЕАН и Китаем находятся в новой исторической отправной точке с еще более широкими перспективами», добавив, что «впереди нас ждет большой потенциал для сотрудничества СМИ с обеими сторонами».

В рамках нового механизма партнерства компания CCTV+ запустила программу для партнеров из АСЕАН под названием AgriToday, в рамках которой основное внимание уделяется ведущим в мире сельскохозяйственным технологиям Китая, а участникам предлагается новейшая информация и видеоматериалы об отрасли. Церемония подписания состоялась между CCTV+, Вьетнамским информационным агентством и Вьетнамским национальным телеканалом, созданным радиокомпанией «Голос Вьетнама». В ходе форума также состоялась церемония открытия мобильного кинотеатра Lancang-Mekong 2021 и документального фильма Amazing Southeast Asia. Эти проекты направлены на развитие более тесных межкультурных связей между народами Китая и стран АСЕАН.

Форум завершился групповым обсуждением онлайн на тему «Сотрудничество со СМИ и региональное развитие», в котором приняли участие представители СМИ Китая и стран АСЕАН. Участники дискуссии обсудили такие конкретные темы, как борьба с фальшивыми новостями и предубеждениями в средствах массовой информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1574096/image.jpg

SOURCE CCTV+