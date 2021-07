China Media Group i media działające w krajach należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) nawiązują partnerstwo na rzecz wspierania rozwoju regionalnego

Forum zostało zorganizowane przez CMG, przyciągając około 100 gości z 33 organizacji z Chin i 14 krajów zagranicznych, którzy uczestniczyli w wydarzeniu stacjonarnie lub za pośrednictwem internetu.

Shen Haixiong, prezes i redaktor naczelny CMG, wygłosił mowę powitalną. Zauważając, że w bieżącym roku przypada 30. rocznica nawiązania dialogu między Chinami a krajami należącymi do ASEAN, Shen zaznaczył, że media odgrywają nieodzowną rolę w promowaniu stałego i trwałego postępu w relacji na linii Chiny-ASEAN.

„W ostatnich latach CMG i organizacje medialne działające w obrębie ASEAN były zaangażowane w wielowymiarową i wielopoziomową wymianę i współpracę, co umożliwiło skuteczną promocję wzajemnego zrozumienia i zaufania między naszymi narodami" - powiedział.

Shen wyraził również chęć pogłębienia praktycznej współpracy pomiędzy CMG a partnerami działającymi w obrębie ASEAN w oparciu o solidne relacje.

„Mamy nadzieję, że wykorzystamy te owocne osiągnięcia, aby wzbogacić istotę naszego partnerstwa. Cieszymy się również, że kolejne organizacje medialne z krajów należących ASEAN dołączają do nas, aby wspólnie przekazywać wiadomości z Chin i ASEAN, w tym informacje dotyczące wymiany i współpracy na linii Chiny-ASEAN, w sposób obiektywny i wierny" - powiedział Shen.

Martin Andanar, sekretarz Prezydenckiego Departamentu Komunikacji Filipin, podkreślił, że China Media Group i agencja medialna CCTV Video News są wiarygodnymi partnerami medialnymi. Powiedział on, że forum „nieustannie oferuje krajom członkowskim coraz bardziej zróżnicowane możliwości pogłębiania wiedzy i zrozumienia oraz promuje współpracę medialną w dobie pandemii koronawirusa".

Alex Yeow Wai Siaw, dyrektor generalny Star Media Group w Malezji, zauważył, że wspólny postęp w obrębie całego regionu położył solidny fundament dla jego przyszłego funkcjonowania w świecie, który cechuje współzależność . Yeow powiedział: „Malezję i Chiny zawsze łączyły bliskie relacje, dzięki czemu media z tych krajów mogą dzielić się cenną wiedzą w ramach wzajemnego uczenia się".

Tham Loke Kheng, dyrektor generalny Mediacorp z Singapuru, powiedziała w swoim przemówieniu, że partnerstwa „są kluczem do innowacji i wzrostu dla podmiotów prowadzących działalność medialną na terenie całej Azji. To właśnie one stwarzają możliwości wspólnego rozwoju". Kheng uważa, że kreatywne partnerstwa są kluczem do kształtowania świetlanej przyszłości dla przemysłu medialnego w krajach należących do ASEAN i w Chinach.

Chen Dehai, sekretarz generalny ASEAN-Chiny Centre, również wyraził pewność co do przyszłej współpracy medialnej na linii ASEAN-Chiny i zaznaczył w swoim przemówieniu, że „relacje na linii ASEAN-Chiny znalazły się w nowym historycznym położeniu, które oferuje jeszcze szersze perspektywy". Następnie dodał, że „współpraca medialna pomiędzy obiema stronami ma ogromny potencjał".

W ramach nowego mechanizmu partnerstwa CCTV+ uruchomiła program dla partnerów działających w obrębie ASEAN pod nazwą „AgriToday", który koncentruje się na wiodącej na świecie technologii rolniczej Chin oraz zapewnia członkom najnowsze informacje branżowe i materiały wideo. Oficjalne podpisanie umowy odbyło się z udziałem CCTV+, Vietnam News Agency i Vietnam Rural TV w ramach Voice of Vietnam. Podczas forum miało miejsce również oficjalne uruchomienie Mobilnego Kina 2021 Lancang-Mekong wraz z projekcją filmu dokumentalnego „Amazing Southeast Asia" („Niezwykła Azja Południowo-Wschodnia"). Projekty te mają na celu promowanie skuteczniejszej komunikacji międzykulturowej wśród mieszkańców Chin i krajów należących do ASEAN.

Forum zakończyło się dyskusją panelową online poświęconą tematyce „Współpracy medialnej i rozwoju regionalnego", w której uczestniczyli przedstawiciele mediów chińskich i działających w krajach należących do ASEAN. Paneliści omówili konkretne kwestie, takie jak zwalczanie fałszywych wiadomości i stronniczości mediów.

