China Media Group et les médias de l'ANASE établissent un partenariat pour stimuler le développement régional

Le forum a été organisé par CMG. Une centaine d'invités de 33 organisations de Chine et de 14 pays étrangers se sont réunis, en personne ou en ligne, pour assister à l'événement.

Shen Haixiong, président et rédacteur en chef de CMG, a prononcé un discours de bienvenue. Précisant que cette année marque le 30e anniversaire des relations de dialogue entre la Chine et l'ANASE, M. Shen a déclaré que les médias ont joué un rôle indispensable dans la promotion d'une progression constante et soutenue des relations entre ces deux entités.

« Au cours des dernières années, CMG et les organisations médiatiques des pays de l'ANASE se sont engagés dans une coopération et dans des échanges multidimensionnels et à plusieurs niveaux, ce qui a efficacement favorisé la compréhension mutuelle et la confiance entre nos peuples », a-t-il expliqué.

Se fondant sur ces solides relations, M. Shen a également exprimé son désir d'approfondir la coopération pratique entre CMG et les partenaires de l'ANASE.

« Nous désirons mettre à profit ces fructueuses réalisations pour enrichir l'essence de notre partenariat. Nous espérons également voir davantage d'organisations médiatiques des pays de l'ANASE se joindre à nous pour raconter des histoires provenant de la Chine et de l'ANASE, ainsi que d'autres portant sur les échanges et la coopération entre la Chine et l'ANASE, d'une manière objective et fidèle », a indiqué M. Shen.

Martin Andanar, secrétaire du Bureau présidentiel des opérations de communication des Philippines, a déclaré que China Media Group et l'agence de presse vidéo CCTV étaient de fiables partenaires médiatiques. Il a précisé que le forum « crée constamment des avenues plus diversifiées parmi les pays participants pour approfondir leurs connaissances et leur compréhension, et pour promouvoir la coopération avec les médias dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ».

Alex Yeow Wai Siaw, président-directeur général du Groupe Star Media en Malaisie, a souligné que le progrès commun de toute la région a jeté les bases de l'avenir de celle-ci dans le monde interdépendant d'aujourd'hui. Il a déclaré : « La Malaisie et la Chine ont toujours entretenu d'étroites relations, permettant aux médias de chaque partie de partager des connaissances précieuses pour un apprentissage mutuel. »

Tham Loke Kheng, présidente-directrice générale de Mediacorp à Singapour, a mentionné dans son discours que les partenariats « sont essentiels pour stimuler l'innovation et la croissance pour les acteurs des médias à travers l'Asie. Ce sont grâce à eux que nous pouvons trouver des occasions de nous développer ensemble. » Selon elle, conclure des partenariats créatifs est la clé pour bâtir un avenir prometteur à l'industrie des médias au sein de l'ANASE et en Chine.

Chen Dehai, secrétaire général du Centre ANASE-Chine, a également exprimé sa confiance dans la future coopération entre l'ANASE et la Chine dans les médias. Il a affirmé dans son discours qu'« à l'heure actuelle, les relations entre l'ANASE et la Chine représentent un nouveau point de départ historique avec des perspectives encore plus vastes », ajoutant que « la coopération entre les deux parties dans le domaine des médias recèle un grand potentiel ».

Dans le cadre du nouveau mécanisme de partenariat, CCTV+ a lancé un programme pour les partenaires de l'ANASE appelé AgriToday, qui met l'accent sur la technologie agricole chinoise de calibre mondial et offre aux membres les plus récents renseignements sur l'industrie ainsi que des séquences vidéo. Une cérémonie de signature a eu lieu entre CCTV+, l'Agence vietnamienne d'information et la Télévision nationale du Vietnam de la Voix du Vietnam. La cérémonie de lancement du Lancang-Mekong Mobile Cinema 2021 et du documentaire Amazing Southeast Asia a également eu lieu pendant le forum. L'objectif de ces projets est de promouvoir une meilleure communication interculturelle entre les Chinois et les membres de l'ANASE.

Le forum s'est terminé par une table ronde en ligne, qui a réuni des représentants des médias chinois et de l'ANASE autour du thème « Coopération médiatique et développement régional ». Les panélistes ont discuté de sujets précis comme la lutte contre les fausses nouvelles et la partialité des médias.

