China Media Group e organizações de mídia da ASEAN firmam parceria para impulsionar desenvolvimento regional

O fórum foi organizado pelo CMG e reuniu cerca de 100 convidados de 33 organizações na China e 14 países estrangeiros, que participaram do evento presencialmente ou on-line.

Shen Haixiong, presidente e editor-chefe do CMG, fez um discurso de boas-vindas. Observando que esse ano marca o 30º aniversário das relações de diálogo entre a China e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), Shen disse que a mídia desempenhou um papel insubstituível na promoção do avanço constante e sustentado das relações entre a China e a ASEAN.

"Nos últimos anos, o CMG e as organizações de mídia dos países da ASEAN têm se envolvido em intercâmbio e cooperação multidimensional e em vários níveis, o que promoveu efetivamente a compreensão e a confiança mútuas entre nossos povos", disse ele.

Com base nessas relações sólidas, Shen também expressou seu desejo de aprofundar a cooperação prática entre o CMG e os parceiros da ASEAN.

"Esperamos utilizar as conquistas profícuas para enriquecer a essência de nossa parceria. Também esperamos ver mais organizações de mídia dos países da ASEAN se unindo a nós para contar histórias sobre a China, histórias sobre a ASEAN e histórias sobre o intercâmbio e a cooperação entre a China e a ASEAN de forma objetiva e fiel", disse Shen.

Martin Andanar, secretário do escritório de operações de comunicações presidenciais das Filipinas, disse que o China Media Group e a CCTV Video News Agency têm sido seus parceiros de mídia confiáveis. Ele disse que o fórum "constantemente cria caminhos mais diversificados entre os países participantes para aprofundar seu conhecimento e entendimento e promover a cooperação da mídia em meio à pandemia da COVID-19".

Alex Yeow Wai Siaw, CEO do Star Media Group na Malásia, enfatizou que o progresso comum de toda a região estabeleceu a base do futuro da região no mundo interdependente atual. Yeow afirmou: "A Malásia e a China sempre compartilharam relações estreitas, permitindo que os meios de comunicação de ambos os lados compartilhem conhecimentos valiosos para o aprendizado mútuo."

Tham Loke Kheng, CEO da Mediacorp de Singapura, disse em seu discurso que as parcerias "são cruciais para impulsionar a inovação e o crescimento dos agentes de mídia em toda a Ásia. É aí que podemos encontrar oportunidades para crescermos juntos." Ela acredita que parcerias criativas são a chave para garantir um futuro promissor para o setor de mídia na ASEAN e na China.

Chen Dehai, secretário-geral do ASEAN-China Centre, também expressando sua confiança sobre o futuro da cooperação midiática entre a ASEAN e a China, disse em seu discurso: "Atualmente, as relações entre a ASEAN e a China estão em um novo ponto de partida histórico com perspectivas ainda mais amplas." E acrescentou que "há um grande potencial à frente para a cooperação midiática entre os dois lados".

De acordo com o novo mecanismo de parceria, a CCTV+ lançou um programa para parceiros da ASEAN denominado AgriToday, que se concentra na tecnologia agrícola líder mundial da China e oferece aos membros as mais recentes informações e vídeos do setor. Foi realizada uma cerimônia de assinatura entre a CCTV+, a Vietnam News Agency e a Rural TV of the Voice of Vietnam. A cerimônia de lançamento do Cinema Móvel Lancang-Mekong de 2021 e do documentário Amazing Southeast Asia (Incrível Sudeste da Ásia) também foi realizada durante o fórum. Esses projetos visam promover uma comunicação intercultural mais forte entre o povo chinês e os povos da ASEAN.

O fórum terminou com um painel de discussão on-line, que contou com representantes de meios de comunicações chineses e da ASEAN, com o tema "Cooperação Midiática e Desenvolvimento Regional". Os participantes discutiram assuntos específicos como combater notícias falsas e preconceitos da mídia.

FONTE CCTV+

