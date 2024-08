Kiupi Ltd. alerta al público sobre un sitio web de suplantación de identidad

LONDRES, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Kiupi Ltd. (Kiupi) opera como una sociedad holding registrada en el Reino Unido (sociedad británica 09911054). Queremos alertar al público sobre un sitio web, https://kiupi.uk/ (el sitio web). Kiupi recientemente se enteró de este sitio web, que se hacía pasar por nuestra empresa.

El sitio web no estaba relacionado con Kiupi, pero utilizaba indebidamente el nombre de nuestra empresa, el número de empresa en el Reino Unido, la dirección de la oficina registrada y otros datos registrados (incluidos los nombres de los directores, junto con direcciones de correo electrónico que no pertenecían a nuestros directores). No existe ninguna asociación o relación de ningún tipo entre Kiupi y los operadores del sitio web, a pesar de que la información en el sitio web indica lo contrario. Kiupi no está asociada de ninguna manera con el sitio web. El nombre de dominio infractor ha sido suspendido por petición de nuestros representantes legales y el sitio web ya no está activo.

El sitio web parecía ofrecer oportunidades de inversión. Tenga en cuenta que Kiupi no ofrece, promueve ni respalda los productos de inversión a los que se hace referencia en el sitio web.

Kiupi ha denunciado el sitio web ante el Centro Nacional de Denuncia de Fraudes y Delitos Cibernéticos del Reino Unido. Kiupi recomienda encarecidamente que cualquier persona que haya proporcionado su información personal a los operadores del sitio web, o que haya realizado transacciones financieras a través del sitio web o en respuesta a él mientras estaba activo, se ponga en contacto con su banco lo antes posible y denuncie el asunto a la policía.