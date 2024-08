Kiupi Ltd. warnt Öffentlichkeit vor Imitations-Website

LONDON, 16. August 2024 /PRNewswire/ -- Kiupi Ltd. (Kiupi) ist eine in Großbritannien eingetragene Holdinggesellschaft (09911054). Wir möchten die Öffentlichkeit vor folgender Website warnen: https://kiupi.uk/ (die Website). Kiupi wurde kürzlich auf diese Website aufmerksam, die sich als unser Unternehmen ausgab.

Die Website, die nicht mit Kiupi in Verbindung steht, verwendete missbräuchlich unseren Firmennamen, unsere britische Firmennummer, die Adresse unseres eingetragenen Firmensitzes und andere eingetragene Daten (einschließlich der Namen der Geschäftsführer sowie E-Mail-Adressen, die nicht zu unseren Geschäftsführern gehörten). Es besteht keinerlei Partnerschaft oder Beziehung zwischen Kiupi und den Betreibern der Website, auch wenn auf der Website das Gegenteil behauptet wird. Kiupi ist in keiner Weise mit der Website verbunden. Der rechtswidrige Domänenname wurde auf Antrag unserer Rechtsvertreter ausgesetzt, und die Website ist nicht mehr aktiv.

Die Website bot offenbar Investitionsmöglichkeiten an. Bitte beachten Sie, dass Kiupi die auf der Website erwähnten Anlageprodukte weder anbietet noch fördert oder unterstützt.

Kiupi hat die Website an das britische National Fraud & Cyber Crime Reporting Centre gemeldet. Kiupi empfiehlt allen, die den Betreibern der Website ihre persönlichen Daten zur Verfügung gestellt haben, oder die über die Website oder als Reaktion auf die Website finanzielle Transaktionen durchgeführt haben, während diese aktiv war, sich so schnell wie möglich mit ihrer Bank in Verbindung zu setzen und die Angelegenheit der Polizei zu melden.