Klarpay AG change de nom et devient Bivial AG : une vision élargie pour des solutions bancaires globales et une croissance réglementaire

ZOUG, Suisse, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Klarpay AG, une société de fintech de premier plan qui propose des comptes suisses modernes et des services bancaires transactionnels mondiaux, est ravie d'annoncer qu'elle changera officiellement de nom pour devenir Bivial AG dans les semaines à venir. Le nouveau nom reflète l'évolution de la vision et des valeurs fondamentales de l'entreprise tout en incorporant une touche personnelle : les initiales de ses fondateurs.

Klarpay AG to Rebrand as Bivial AG: Expanding Vision for Holistic Banking Solutions & Regulatory Growth

Alors que Klarpay AG est largement reconnue pour sa spécialisation dans les paiements transfrontaliers des entreprises, Bivial AG cherche à élargir son offre pour proposer une gamme plus complète de services bancaires. Le nom « Bivial » symbolise l'importance des flux de transactions bidirectionnels, un principe fondamental dans les paiements et les affaires. Ce changement de nom souligne la volonté de la société de fournir des solutions financières fluides, sécurisées et complètes aux entreprises du monde entier.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Bivial AG cherchera également à étoffer ses autorisations réglementaires. S'appuyant sur le cadre réglementaire existant en vertu de l'article 1b de la loi fédérale suisse sur les banques, la société entend élargir ses services en obtenant des autorisations réglementaires supplémentaires en Suisse. Cette expansion réglementaire permettra à Bivial AG d'offrir une gamme plus large de produits financiers et de trésorerie, conformément à sa mission qui est de devenir un prestataire de services bancaires complets.

« Nous sommes ravis de présenter Bivial comme notre nouvelle identité », a déclaré Martynas Bieliauskas, PDG de Klarpay AG, bientôt Bivial AG. « Notre nouveau nom reflète mieux notre mission, qui est de guider nos clients sur la double voie de l'innovation financière et de la confiance. Nous continuerons à nous appuyer sur nos solides bases en matière de technologie financière, en veillant à ce que nos clients bénéficient de l'innovation et du service qu'ils attendent, tout en élargissant notre empreinte bancaire et réglementaire. »

À propos de Klarpay AG

Klarpay AG, en cours de rebranding en Bivial AG, est un établissement financier de dépôt autorisé et réglementé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse (FINMA) en vertu de l'article 1b de la loi fédérale suisse sur les banques, qui propose des comptes suisses modernes et des solutions de paiement transfrontalier pour les entreprises numériques. Basée à Zoug, en Suisse, Bivial AG se spécialise dans la fourniture des comptes IBAN multidevises, de l'acceptation de paiements internationaux et des solutions de décaissement numérique à des entreprises en ligne. En tant que première société de fintech agréée en Suisse à travailler exclusivement avec le commerce électronique, les entrepreneurs numériques et les influenceurs des médias sociaux, Bivial entend autonomiser les entreprises numériques grâce à des comptes commerciaux et des solutions de paiement sans frontières, évolutifs et sur mesure.

Le changement officiel de nom en Bivial AG aura lieu dans les semaines à venir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.klarpay.ch.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2546139/Bivial_AG.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2158687/Klarpay_Logo.jpg