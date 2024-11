Klarpay AG wird in Bivial AG umbenannt: Erweiterung der Vision für ganzheitliche Banklösungen und regulatorisches Wachstum

ZUG, Schweiz, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Klarpay AG, ein führendes Fintech-Unternehmen, das moderne Schweizer Konten und globalen Zahlungsverkehr anbietet, freut sich, bekannt zu geben, dass sie sich in den kommenden Wochen offiziell in Bivial AG umbenennen wird. Der neue Name spiegelt die sich entwickelnde Vision und die Kernwerte des Unternehmens wider, während er gleichzeitig eine persönliche Note enthält - die Initialen der Firmengründer.

Klarpay AG to Rebrand as Bivial AG: Expanding Vision for Holistic Banking Solutions & Regulatory Growth

Während die Klarpay AG für ihre Spezialisierung auf den grenzüberschreitenden Firmenzahlungsverkehr weithin bekannt ist, will die Bivial AG ihr Angebot erweitern und eine umfassendere Palette von Finanzdienstleistungen anbieten. Der Name „Bivial" symbolisiert die Bedeutung des Transaktionsflusses in beide Richtungen - ein grundlegendes Prinzip im Zahlungsverkehr und im Geschäftsleben. Diese Umbenennung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, nahtlose, sichere und vollständige Finanzlösungen für Unternehmen weltweit anzubieten.

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie strebt die Bivial AG auch eine Ausweitung ihrer regulatorischen Bewilligungen an. Aufbauend auf dem bestehenden regulatorischen Rahmen nach Art. 1b des Schweizerischen Bankengesetzes strebt das Unternehmen eine Erweiterung seiner Dienstleistungen durch das Erlangen zusätzlicher aufsichtsrechtlicher Genehmigungen in der Schweiz an. Diese Erweiterung wird es der Bivial AG ermöglichen, eine breitere Palette von Finanz- und Treasury-Produkten anzubieten, die ihrem Ziel entsprechen, ein umfassender Finanzdienstleister zu werden.

„Wir freuen uns sehr, Bivial als unsere neue Marken-Identität einzuführen", sagte Martynas Bieliauskas, Geschäftsführer der Klarpay AG, zukünftig Bivial AG. „Unser neuer Name spiegelt unsere Aufgabe besser wider, unsere Kunden auf dem Weg der finanziellen Innovation und des Vertrauens zu begleiten. Wir werden unser starkes Fundament im Bereich der Finanztechnologie weiter nutzen und sicherstellen, dass unsere Kunden die Innovation und den Service erhalten, den sie erwarten, während wir gleichzeitig unser Bankgeschäft und unsere regulatorische Präsenz ausbauen."

Informationen zur Klarpay AG

Klarpay AG, die zu Bivial AG umfirmiert wird, ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nach Artikel 1b des Bankengesetzes zugelassenes und reguliertes Finanzinstitut, das moderne Schweizer Konten und grenzüberschreitende Zahlungslösungen für digitale Unternehmen anbietet. Die Bivial AG mit Hauptsitz in Zug, Schweiz, ist darauf spezialisiert, Online-Unternehmen Zugang zu IBAN-Konten in mehreren Währungen, globale Zahlungsakzeptanz und digitale Auszahlungslösungen anzubieten. Als erstes in der Schweiz lizenziertes Fintech-Unternehmen, das ausschließlich mit E-Commerce, digitalen Unternehmern und Social-Media-Influencern zusammenarbeitet, möchte Bivial digitale Unternehmen durch grenzenlose, skalierbare und maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen unterstützen.

Die offizielle Umbennenung in Bivial AG wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.klarpay.ch.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2546139/Bivial_AG.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2158687/Klarpay_Logo.jpg