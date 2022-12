Klarpay AG construit une infrastructure cloud pour automatiser ses services

Klarpay AG est parvenu à automatiser son développement de produits et la mise à l'échelle de ses ressources afin de maximiser la productivité du personnel et de minimiser les coûts en automatisant autant de tâches courantes que possible grâce à Amazon Web Services (AWS).

ZUG, Suisse, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Swiss fintech Klarpay AG a choisi de construire son infrastructure cloud avec Amazon Web Services (AWS). L'entreprise s'est concentrée sur des tâches à haute valeur ajoutée, et notamment sur l'amélioration de son produit bancaire en développant de nouvelles fonctionnalités telles que des fonctions transactionnelles évolutives et compatibles avec les API au lieu d'allouer ses ressources au maintien d'un centre de données. Christos Alatzidis, cofondateur et CTO de Klarpay, a déclaré : « Paytech évolue rapidement, il est donc crucial de pouvoir répondre à la demande. La création d'un produit automatisé et évolutif permet à nos clients commerçants de réaliser des transactions de façon fiable, malgré les pics d'éventuels pics de trafic inattendus, et à notre équipe de se concentrer sur l'amélioration de notre produit. »

L'infrastructure cloud de Klarpay utilise une vingtaine de services AWS. Ceux-ci comprennent Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Elastic Kubernetes Service, AWS Lambda, Amazon API Gateway, et Amazon Managed Streaming for Kafka.

Depuis que Klarpay a lancé sa plateforme de services bancaires transactionnels en ligne au début de 2022, des centaines d'entreprises de secteurs verticaux divers y ont souscrit, notamment des entreprises publicitaires, des marchés en ligne et d'autres entreprises de fintech. Afin de fournir des services de haut niveau et de créer une institution financière prospère, il faut répondre à des exigences juridiques et techniques précises. Les services de sécurité granulaire et de chiffrement d'AWS ont permis à Klarpay de mettre en place les pratiques de conformité requises par la FINMA suivant les réglementations financières et de protection des données applicables.

« Les entreprises en ligne modernes ont besoin d'avoir accès à des solutions de paiement B2B, à des solutions bancaires et de décaissement numérique fluides, évolutives et accessibles pour opérer des transactions à l'échelle internationale . AWS nous permet d'offrir des produits qui s'adaptent encore mieux aux besoins des entrepreneurs numériques, tels que les comptes multidevises entièrement compatibles avec les API, les IBAN virtuels et les cartes de société », a déclaré Martynas Bieliauskas, cofondateur et CEO de Klarpay.

À propos de Klarpay AG.

Klarpay AG est l'une des principales sociétés de fintech qui offre aux commerçants en ligne l'accès à des comptes IBAN multidevises, l'acceptation des paiements internationaux et des solutions de décaissement numérique. En tant que première société de fintech suisse autorisée à travailler avec des commerçants en ligne, des entrepreneurs numériques et des influenceurs des médias sociaux, Klarpay cherche à renforcer les entreprises numériques en leur permettant d'accéder à des comptes commerciaux et à des solutions de paiement sans frontières, évolutives et sur mesure. Fondée en 2019, Klarpay est une institution financière de dépôt agréée et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi fédérale suisse sur les banques, article 1b.

Contact pour les médias :

www.klarpay.com

[email protected]

+41 41 552 0093

