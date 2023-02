Klarpay AG élargit ses capacités de paiement mondiales avec 13 nouveaux comptes en devises dédiés

Après l'ajout réussi de comptes en USD et en GBP en 2022, Klarpay AG étend son engagement à renforcer les entreprises numériques grâce à des comptes d'entreprise sans frontières, évolutifs et personnalisés en permettant l'ouverture de 13 nouveaux comptes IBAN en devises.

ZUG, Suisse, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Klarpay AG note une extension significative de ses capacités de paiement international avec le lancement de 13 nouveaux comptes IBAN en devises. Cet ajout permet aux entreprises numériques, notamment les e-commerçants, les réseaux publicitaires, les marketplaces et les influenceurs, de recevoir et de verser des paiements en AED, en AUD, en CAD, en DKK, en HKD, en HUF, en JPY, en MXN, en NOK, en PLN, en SEK, en TRY, et en ZAR dans le monde entier grâce à leur compte d'entreprise Klarpay, en plus des plus de 80 devises de paiement déjà disponibles.

Avec l'introduction de ces nouveaux comptes en devises, les clients de Klarpay pourront désormais exercer leurs activités plus efficacement dans plusieurs pays et en diverses devises, élargissant ainsi leur portée et s'ouvrant à de nouvelles opportunités de croissance. Les comptes internationaux de Klarpay sont parfaits pour les entreprises qui cherchent à se développer à l'international grâce à des transactions transfrontalières. L'ajout de ces nouveaux comptes en devises renforce l'engagement de l'entreprise à fournir à ses clients commerçants les outils dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie numérique d'aujourd'hui.

« Nous sommes impatients d'offrir à nos clients davantage d'options pour réaliser des transactions transfrontalières, a déclaré Martynas Bieliauskas, PDG de Klarpay. Notre objectif est de permettre aux entreprises de toutes tailles d'atteindre de nouveaux marchés et de nouveaux clients, et ces nouveaux comptes en devises constituent une étape importante vers cet objectif. »

Le tableau de bord tout-en-un et l'API de Klarpay permettent aux entreprises numériques de gérer leurs transactions transfrontalières avec efficacité ; les paiements transfrontaliers et les capacités de change prévisibles, sécurisés et rentables de l'entreprise permettent aux entreprises en ligne de développer leurs activités sans avoir à s'inquiéter de la logistique des paiements internationaux.

À propos de Klarpay AG.

Klarpay AG est l'une des principales sociétés de fintech qui offre aux commerçants en ligne l'accès à des comptes IBAN multidevises, l'acceptation des paiements internationaux et des solutions de décaissement numérique. En tant que première société de technologie financière suisse autorisée à travailler exclusivement avec des commerçants en ligne, des entrepreneurs numériques et des influenceurs, Klarpay cherche à renforcer les entreprises numériques en leur permettant d'accéder à des comptes commerciaux et à des solutions de paiement sans frontières, évolutifs et sur mesure. Fondée en 2019, Klarpay AG est une institution financière de dépôt agréée et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi fédérale suisse sur les banques, article 1b.

