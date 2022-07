Knight Therapeutics anuncia o relançamento do AKYNZEO® no Brasil

Em 12 de maio de 2022, a Knight and Helsinn Healthcare SA ("Helsinn") anunciaram a celebração de um contrato exclusivo de licenciamento, distribuição e fornecimento do AKYNZEO® IV/ oral no Canadá, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e do ALOXI® oral/IV (palonossetrom) no Canadá (os «Produtos»).

O AKYNZEO® foi aprovado para a prevenção de náuseas e vômitos agudos e tardios associados à quimioterapia. De acordo com a IQVIA, as vendas do AKYNZEO® no Canadá e no Brasil foram de aproximadamente 7 milhões de dólares em 2021.

«Temos orgulho de continuar a fornecer aos pacientes e médicos os melhores tratamentos recomendados por diretrizes 1,2,3 como o AKYNZEO®, para ajudar a mitigar os efeitos debilitantes da náusea e do vômito provocados pela quimioterapia», disse Samira Sakhia, Presidente e CEO da Knight. «O AKYNZEO® está em sinergia com nosso portfólio oncológico atual e aproveitará a área de atividade comercial e médica existente.

Sobre o Akynzeo®

AKYNZEO® é a primeira e única combinação fixa antagonista dos receptores 5-HT 3 e NK 1 aprovada para a prevenção de náuseas e vômitos agudos ou tardios causados pela quimioterapia. Uma única dose de AKYNZEO® administrada com dexametasona se mostrou eficaz para impedir o vômito e a náusea causados pela quimioterapia por até 5 dias. AKYNZEO® oral é aprovado e comercializado no Canadá para a prevenção da náusea aguda e tardia e vômito associado à quimioterapia oncológica, de alto potencial emetogênico e para a prevenção da náusea e vômito associados ao tratamento oncológico, de potencial emetogênico moderado que pode ser controlado por um antagonista do receptor 5-HT 3 em adultos. AKYNZEO® oral também é aprovado e comercializado na Argentina e Brasil para a prevenção da náusea aguda e tardia e vômito associado à quimioterapia oncológica a base de cisplatina, de alto potencial emetogênico e para a prevenção da náusea e vômito associados ao tratamento oncológico, de potencial emetogênico moderado em adultos.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com escritório central em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada focada em adquirir ou licenciar e comercializar produtos farmacêuticos para o Canadá e América Latina. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob a United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. A Knight Therapeutics Inc. negocia suas ações na TSX com o código GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Declarações relativas ao futuro

Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, arquivado em www.sedar.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.

Referências

1 Roila F. et al. Ann Oncol. 2016 Set;27(suppl 5):v119-v133. MASCC/ESMO Antiemetic Guideline 2016 V.1.4 última atualização: julho de 2019. Disponível em: http://www.mascc.org/;

2 Hesketh J. et al. J Clin Oncol. 2020 Aug 20;38(24):2782-2797. doi: 10.1200/JCO.20.01296. Epub 2020 Jul 13;

3 NCCN: National Comprehensive Cancer Network; NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology; Version 2.2022. Disponível em: www.nccn.org

Contato de investidores:



Knight Therapeutics Inc.



Samira Sakhia

Arvind Utchanah Presidente e Diretor Executivo

Diretor Financeiro Tel.: 514.484.4483

T. +598.2626.2344 F: 514.481.4116



Email: [email protected]

Email: [email protected] Website: www.gud-knight.com

Website: www.gud-knight.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1852638/Knight_Therapeutics_Knight_Therapeutics_anuncia_o_relan_amento_d.jpg

FONTE Knight Therapeutics Inc.

SOURCE Knight Therapeutics Inc.